Kader im Winter punktuell verstärkt - Petronells Vorbereitung läuft sehr gut

ASV Petronell verzeichnete einen missglückten Start in die Herbstsaison und verlor die ersten fünf Partien, die Mannschaft steigerte sich aber im Laufe der Hinrunde und brachte die ersten Punkte aufs Konto. Der Verein feierte Siege gegen Sarasdorf, Edelstal und Hof, mit neun Zählern liegt man zur Halbzeit an der 13. Stelle der 2. Klasse Ost. "Zufrieden konnten wir mit den geschossenen Toren sein, allerdings erhielten wir auch zu viele Treffer. Trotz einiger Niederlagen und einem schweren Beginn hat die Mannschaft zusammengehalten und ist besser geworden. Wir haben im Herbst noch zu viele Punkte liegengelassen, verloren zum Beispiel gegen Fischamend nach klarer Führung noch 4:5. Die Mannschaft hat aus dem letzten halben Jahr aber viel gelernt", fasst Trainer Otto Riedmayer die erste Saisonhälfte zusammen.

Tormann aus der Slowakei verpflichtet

In der Winterpause konnte Petronell den Kader punktuell verstärken. Goalie Fabian Putz wechselte zu Breitensee, dafür wurde aus der Slowakei mit David Krta ein sehr guter Schlussmann verpflichtet. Zudem trugen sich noch zwei Spieler selbst an und wurden mit an Bord der Kampfmannschaft geholt. Insgesamt wurde der Kader breiter und auch qualitativ etwas besser aufgestellt.

In den ersten Wochen der Vorbereitung lag der Fokus auf Kraft und Ausdauer, drei Trainings standen pro Woche am Programm und fast der gesamte Kader war immer anwesend. Die Vorbereitung verläuft laut Petronells Coach sehr gut, zwei Tests wurden Mitte Februar absolviert. Gegen Jois war man lange knapp dran und verlor erst nach zwei späten Toren mit 1:4. Gegen Neudorf/Parndorf hielt Petronell fast bis zum Schluss ein 3:3 und kassierte spät zwei Tore zum 3:5. Heute testet der 13. der 2. Klasse Ost auf eigener Anlage gegen den 1. Klasse Ost-Vertreter SF Berg. Für nächste Woche war ebenfalls noch ein Vorbereitungsmatch geplant, der Gegner sagte dieses aber ab und Petronell befindet sich noch auf der Suche nach einer Ersatzmannschaft.

Ab nächste Woche wird der Fokus im Training vor allem auf die Taktik gelegt, nach den bisher positiven sieben Wochen der Vorbereitung meint Otto Riedmayer im Hinblick auf das Frühjahr: "Ich bin mir sicher, dass wir in der Rückrunde fünf, sechs Punkte mehr machen können. Wir werden dann sehen, was dabei herauskommt, Letzter wollen wir auf jeden Fall nicht werden."

