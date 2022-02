SC Wolfsthal "brennt bereits auf die Rückrunde"

Details Samstag, 05. Februar 2022 10:39

In der Reihe der Ligaportal-Interviews kommt dieses Mal Bernd Hofmeister, Obmann des SC Wolfsthal, zu Wort. Die Mannschaft von Trainer Franz Schuster überwintert in der 2. Klasse Ost mit der stolzen Bilanz von zwölf Siegen und nur einer Niederlage mit 36 Punkten auf Rang eins. Hofmeister rechnet dennoch mit einer spannenden Frühjahrssaison: "Für uns gibt es vier Titelkandidaten: Hundsheim, Wilfleinsdorf, Stixneusiedl und Wolfsthal. Am Ende hoffen wir, dass der Titel nach über dreißig Jahren wieder einmal in Wolfsthal landet."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Bernd Hofmeister: "Wir waren sehr zufrieden und blicken auf eine tolle Mannschaftsleistung zurück. Wir sind stolz darauf, dass auch unsere Zuseher an einem Strang ziehen und uns so unterstützen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Hofmeister: "Die Stimmung ist sehr gut und alle brennen bereits darauf die Rückrunde zu starten. Die Mannschaft ist gut drauf und die Stimmung bzw. Mischung in der Mannschaft sucht seines gleichen."

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Hofmeister: "Es gibt keine Abgänge, aber dafür zwei Zugänge: Miriton Kokollari (Mannsdorf) und Patrik Javorsky (Paasdorf)."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Hofmeister: "Die Ausfälle hielten sich gottseidank im Rahmen. Josip Djoja konnte in die Meisterschaft leider erst später einsteigen und Ingo Vogl musste einige Spiele pausieren. Im Moment sind alle Spieler fit und Trainer Franz Schuster kann aus dem kompletten Kader schöpfen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Hofmeister: "Unser erstes Ziel ist es, dass die Rückrunde stattfindet und danach wollen wir so weiter machen wie wir aufgehört haben."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Hofmeister: "Wir rechnen damit, dass wir spielen können."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Hofmeister: "Für uns gibt es vier Titelkandidaten: Hundsheim, Wilfleinsdorf, Stixneusiedl und Wolfsthal. Am Ende hoffen wir, dass der Titel nach über dreißig Jahren wieder einmal in Wolfsthal landet."