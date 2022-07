2. Klasse Ost: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 10:30

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Dominik Buchinger (SC Höflein)

Endergebnis:



1. Dominik Buchinger (SC Höflein / 6010 Stimmen)

2. Dominic Schmid (SC Wolfsthal / 4988 Stimmen)

3. Marcel Bily (SC Rohrau/G. / 1694 Stimmen)

4. Peter Chamilla (SC Edelstal / 592 Stimmen)

5. Oto Honz (SC Edelstal / 355 Stimmen)

6. Florian Edler (SC Rohrau/G. / 174 Stimmen)

7. Dominic Hiller (SC Margarethen/M. / 159 Stimmen)

8. Ingo Vogl (SC Wolfsthal / 96 Stimmen)

9. Philip Satzl (SC Wolfsthal / 89 Stimmen)

10. Johann Pany (SV Stixneusiedl / 47 Stimmen)