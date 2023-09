Fischamend gewinnt Schlager gegen Wilfleinsdorf

Details Samstag, 02. September 2023 00:01

2. Klasse Ost: Vor einer Kulisse von 300 Zuschauern empfing am Freitagabend der ATSV Fischamend den USC Wilfleinsdorf und blieb auch im dritten Spiel der Saison ungeschlagen. Der ATSV Fischamend fügte dem USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:1.

Die Gastgeber erwischten einen starken Beginn und münzten dies in eine frühe Führung um. In der fünften Minute erzielte Luciano Pizzonia das 1:0 für Fischamend. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Uros Ilic (8.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

3:0 war die Entscheidung

Für das 3:0 des ATSV Fischamend sorgte Fabian Bayer, der in Minute 77 zur Stelle war. Der erste Treffer der Gäste kam zu spät. Thomas Kostic verkürzte zwar für den USC Wilfleinsdorf später in der 87. Minute auf 1:3, doch die Situation wurde für die Gäste noch schwieriger, als Michael Gaderer in der 88. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte Fischamend schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Der ATSV Fischamend freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz zwei.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Wilfleinsdorf auf Platz vier abgerutscht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Fischamend ist am kommenden Sonntag zu Gast beim ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa. Der nächste Gegner des USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf, welcher in zwei Wochen, am 16.09.2023, empfangen wird, ist der ASK Kleinneusiedl.

2. Klasse Ost: ATSV Fischamend – USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf, 3:1 (2:0)

87 Thomas Kostic 3:1

77 Fabian Bayer 3:0

8 Uros Ilic 2:0

5 Luciano Pizzonia 1:0

