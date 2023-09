Tore am laufenden Band für Edelstal gegen Petronell

Details Sonntag, 03. September 2023 00:01

2. Klasse Ost: Etwa 120 Zuschauer kamen nach Edelstal und wollten sich das Spiel der 4. Runde nicht entgehen lassen. Petronell kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits vier Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 2:6-Pleite.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mathias Herl traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Doch die Heimischen wollten sich dagegen stemmen. Für das erste Tor von Edelstal war Jan Juska verantwortlich, der in der 19. Minute per Freistoß das 1:1 besorgte. Lukas Garaj brachte den ASV Petronell per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 26. und 40. Minute (Elfmeter) vollstreckte. Mit der Führung für den SC Edelstal ging es in die Halbzeitpause.

Juska und Garaj im Gleichschritt

In der 50. Minute schickte der Unparteiische Mario Hoffmann (Tätl.) von der Heimmannschaft mit Rot vom Platz. In derselben Minute war Walter Wiesinger (Beleid.) von Petronell des Platzes verwiesen worden. Die Situation wurde für den ASV Petronell noch schwieriger, als Patrick Prosszer in der 70. Minute wegen Kritik mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Juska beseitigte mit seinen Toren (76./78.) die letzten Zweifel am Sieg von Edelstal. Mario Kopsa verkürzte für Petronell später in der 87. Minute auf 2:5. Garaj gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC Edelstal (89., Elfmeter). Letztlich feierte Edelstal gegen den ASV Petronell nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SC Edelstal auf den achten Rang kletterte. Nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen steht endlich der erste Saisonsieg für Edelstal.

Die Abwehrprobleme von Petronell bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Einen klassischen Fehlstart legte der ASV Petronell hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Am kommenden Sonntag trifft der SC Edelstal auf den SC Rohrau/Gerhaus (16:30 Uhr), Petronell reist tags zuvor zum SC Haslau/Ma. E. (13:00 Uhr).

2. Klasse Ost: SC Edelstal – ASV Petronell, 6:2 (3:1)

89 Lukas Garaj 6:2

87 Mario Kopsa 5:2

78 Jan Juska 5:1

76 Jan Juska 4:1

40 Lukas Garaj 3:1

26 Lukas Garaj 2:1

19 Jan Juska 1:1

4 Mathias Herl 0:1

