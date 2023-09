Hof/L. verliert gegen Sarasdorf/Stixneusiedl nur knapp

Details Sonntag, 10. September 2023 00:01

2. Klasse Ost: Etwa 100 Besucher wollten das Spiel des SC Hof/L. gegen die SG Sarasdorf/Stixneusiedl mitverfolgen und bekamen etliche Tore zu sehen. Der SC Hof am Leithaberge und der SG Sarasdorf / Stixneusiedl lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. Der Sarasdorf / Stixneusiedl wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Die Gäste konnten sich vor der Pause einen Vorsprung erarbeiten. Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Serhat Erol war gleich zweimal zur Stelle (13./30.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Spannung bis zum Ende

Razvan Pop war es, der vor 100 Zuschauern in der 58. Minute den Anschlusstreffer für den SC Hof/L. sicherstellte. In der 72. Minute gelang den Gastgebern, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Raphael Nowak. Durchsetzungsstark zeigte sich Sarasdorf / Stixneusiedl, als Tahir Kokollari (80.) und Erol (82.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Florin Pop versenkte den Ball in der 83. Minute im Netz des SG Sarasdorf / Stixneusiedl. Wenig später behauptete sich der Sarasdorf / Stixneusiedl gegen die Hintermannschaft von Hof/L. Neuer Spielstand: 5:3 (84.). Manch einer sehnte bereits den Schlusspfiff herbei, als Florin Pop vom SC Hof am Leithaberge noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste (89.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Raul Toader für einen Treffer sorgte (91.). Schließlich strich Sarasdorf / Stixneusiedl die Optimalausbeute gegen den SC Hof/L. ein.

Hof/L. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Schlusslicht ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 6:15 – das Torverhältnis des SC Hof am Leithaberge spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte der SC Hof/L. hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Beim SG Sarasdorf / Stixneusiedl präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (14). Der Sarasdorf / Stixneusiedl liegt im Klassement nun auf Rang acht. In dieser Saison sammelte der SG Sarasdorf / Stixneusiedl bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Hof/L. stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim ASV Petronell vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der Sarasdorf / Stixneusiedl den SV Prellenkirchen.

2. Klasse Ost: SC Hof am Leithaberge – SG Sarasdorf / Stixneusiedl, 4:5 (0:2)

91 Raul Toader 4:5

84 Juray Toeroek 3:5

83 Florin Pop 3:4

82 Serhat Erol 2:4

80 Tahir Kokollari 2:3

72 Raphael Nowak 2:2

58 Razvan Pop 1:2

30 Serhat Erol 0:2

13 Serhat Erol 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.