Doppelpack: Hoffmann schießt Sarasdorf/Stixneusiedl zum Sieg gegen Prellenkirchen

2. Klasse Ost: Der SG Sarasdorf / Stixneusiedl errang am Samstag vor etwas mehr als 100 Zuschauern einen 2:0-Sieg über den SV Prellenkirchen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der Sarasdorf / Stixneusiedl die Nase vorn.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Heimmannschaft und Prellenkirchen ohne Torerfolg in die Kabinen. Jakub Hoffmann brachte den SV Prellenkirchen per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 50. und 57. Minute vollstreckte. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte Sarasdorf / Stixneusiedl schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Sarasdorf / Stixneusiedl kletter auf Rang fünf

Mit dem Dreier sprang der SG Sarasdorf / Stixneusiedl auf den fünften Platz der 2. Klasse Ost. Die Offensivabteilung des Sarasdorf / Stixneusiedl funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 16-mal zu.

Mit neun ergatterten Punkten steht Pr.kirchen auf Tabellenplatz sieben. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste Sarasdorf / Stixneusiedl im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: der SV Prellenkirchen kassierte insgesamt gerade einmal 1,2 Gegentreffer pro Begegnung. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt der SG Sarasdorf / Stixneusiedl beim SV Hundsheim an, während Pr.kirchen einen Tag zuvor den ASV Petronell empfängt.

2. Klasse Ost: SG Sarasdorf / Stixneusiedl – SV Prellenkirchen, 2:0 (0:0)

57 Jakub Hoffmann 2:0

50 Jakub Hoffmann 1:0

