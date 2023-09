Kein Sieger im Duell zwischen dem SC Rohrau/G. und dem SC Haslau

Details Montag, 18. September 2023 00:01

2. Klasse Ost: Vor rund 140 Zuschauer kam es in Runde 6 zum Duell zwischen dem SC Rohrau/G. und dem SC Haslau. Am Sonntag trennten sich der SC Rohrau/G. und der SC Haslau unentschieden mit 2:2. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Rohrau vom Favoriten.

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie. Gleich zu Spielbeginn traf Haslaus Nicolas Grünfeld zur frühen Führung (4.). Den Freudenjubel des Gasts machte der SC Rohrau/Gerhaus zunichte, als Matteo Falco Dürr kurz darauf den Ausgleich besorgte (8.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Sandro Donau in der 16. Minute. Nach einer guten halben Stunde rettete der heimische Keeper den Ausgleichstreffer.

Rohraus Goalie verhindert mit einer Glanzparade den Ausgleich. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Mit einem Tor Vorsprung für den SC Rohrau/G. ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Kein Sieger, aber Tumulte und Platzverweise am Ende

Das 2:2 des SC Haslau/Ma. E. stellte Fabio Mondl sicher (59.). In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, denn Rohraus Mario Sowa musste vorzeitig zum Duschen (88.).

Riesentumulte nach einem Foul an Goalie Rektor, Zuschauer und Ordner stürmen das Spielfeld. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Am Ende sah Haslaus Trainer Christian Holzmann die Rote Karte, nachdem er den Unparteiischen bedrängte (96.). Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters Ermin Mujic trennten sich die Gastgeber und der SC Haslau remis.

Die Aufstellungen

SC Rohrau: Juraj Komornik - Martin Breitwieser, Philipp Steiner (K), Daniel Demovic, Sebastian Vida - Mario Sowa, Lukas Charwat, Sebastian Vondal - Matteo Falco Dürr, Arijan Sulimani, Sandro Donau.

SC Haslau: Benjamin Rektor (K), Dominik Szmidt, Patrik Dlhy, Daniel Spörr, Nicolas Grünfeld, Sergen Ayaz, Michael Grohs, Jan Jahoda, David Houska, Hasan Tuncel, Lukas Witurna.

Der SC Rohrau/Gerhaus muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Für den SC Rohrau/G. gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Rohrau in der Tabelle auf Platz elf. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des SC Rohrau/Gerhaus ist deutlich zu hoch. 24 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Ost fing sich bislang mehr Tore ein. Die bisherige Saisonbilanz des SC Rohrau/G. bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Nur einmal ging Rohrau in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Haslau liegt nun auf Platz drei. Nur einmal gab sich der SC Haslau/Ma. E. bisher geschlagen. Der SC Haslau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Sonntag tritt der SC Rohrau/Gerhaus beim SC Hof am Leithaberge an, während Haslau zwei Tage zuvor den SC Au/L. empfängt.

2. Klasse Ost: SC Rohrau/Gerhaus – SC Haslau/Ma. E, 2:2 (2:1)

59 Fabio Mondl 2:2

16 Sandro Donau 2:1

8 Matteo Falco Duerr 1:1

4 Nicolas Gruenfeld 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.