Doppelpack von Emirhasan reicht FK Hainburg gegen Wilfleinsdorf nicht

2. Klasse Ost: Etwa 180 Zuschauer wurden bei diesem Spiel der 7. Runde in Hainburg gezählt. Mit 2:6 verlor der FK Hainburg am vergangenen Freitag deutlich gegen den USC Wilfleinsdorf. Auf dem Papier ging Wilfleinsdorf als Favorit ins Spiel gegen Hainburg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Zwanzig Minuten lang hielt auf beiden Seiten die Null. Vor den Augen der 180 Zuschauer stellte Michael Gaderer das 1:0 für den USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf sicher (20.). Bevor es in die Pause ging, hatte Rilind Kelmendi noch das 2:0 des Gasts parat (40.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Semir Kapic einen weiteren Treffer für den USC Wilfleinsdorf und stellte auf 3:0. Wilfleinsdorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Entscheidung nach einer knappen Stunde gefallen

Spielstark zeigte sich der USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf, als Thomas Kostic (52.) und Kapic (56.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Mustafa Emirhasan verkürzte für den FK Quick Logistics Hainburg später in der 64. Minute auf 1:5. Mit dem Tor zum 6:1 steuerte Kelmendi bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (70.). Mit dem 2:6 gelang Emirhasan ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (91.). Letzten Endes ging der USC Wilfleinsdorf im Duell mit dem FK Hainburg als Sieger hervor.

In der Defensive drückt der Schuh bei Hainburg, was in den 21 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Die bisherige Saisonbilanz der Heimmannschaft bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach.

22 Tore – mehr Treffer als Wilfleinsdorf erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Ost. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf.

Der USC Wilfleinsdorf setzte sich mit diesem Sieg vom FK Quick Logistics Hainburg ab und nimmt nun mit zwölf Punkten den vierten Rang ein, während der FK Hainburg weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt. Hainburg steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Wilfleinsdorf mit aktuell zwölf Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Kommende Woche tritt der FK Quick Logistics Hainburg beim ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa an (Samstag, 16:00 Uhr), am gleichen Tag genießt der USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf Heimrecht gegen den SC Edelstal.

2. Klasse Ost: FK Quick Logistics Hainburg – USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf, 2:6 (0:3)

91 Mustafa Emirhasan 2:6

70 Rilind Kelmendi 1:6

64 Mustafa Emirhasan 1:5

56 Semir Kapic 0:5

52 Thomas Kostic 0:4

43 Semir Kapic 0:3

40 Rilind Kelmendi 0:2

20 Michael Gaderer 0:1

