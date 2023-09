Conteh belohnt Fischamend – und schockt Edelstal

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

2. Klasse Ost: Etwa 75 Zuschauer kamen am Samstag nach Edelstal, um das Spiel der 7. Runde mitzuverfolgen. Edelstal und Fischamend lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Der ATSV Fischamend wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Der SC Edelstal geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Fabian Bayer das schnelle 1:0 für Fischamend erzielte. Für das 2:0 des ATSV Fischamend zeichnete Uros Ilic mit einem sehenswerten Treffer verantwortlich (19.). Jan Juska schlug doppelt zu und glich damit für Edelstal aus (29./32.).

Tor, Toor, Tooor für SC Edelstal zum 2:2 Jan Juska per Volley und dieser wird unhaltbar abgefälscht! -, Ticker-Reporter

Das 3:2 des SC Edelstal bejubelte Lukas Krisztin (45+2.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der Gastgeber für sich beanspruchte.

Siegestreffer in der Nachspielzeit

Fischamend zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Ilic (48.) per Elfmeter und Buba Conteh (94.) mit ihren Treffern das Spiel. Sascha Zax erwies Edelstal einen Bärendienst, als er in der 84. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der ATSV Fischamend den SC Edelstal 4:3.

Edelstal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für den SC Edelstal gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Wann bekommt Edelstal die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Fischamend gerät man immer weiter in die Bredouille. Die formschwache Abwehr, die bis dato 23 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SC Edelstal in dieser Saison. Edelstal musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Edelstal insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage von Edelstal bleibt angespannt. Gegen den ATSV Fischamend musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die drei errungenen Zähler waren für Fischamend gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. Der Gast präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 21 geschossene Treffer gehen auf das Konto des ATSV Fischamend.

Am nächsten Samstag (17:30 Uhr) reist der SC Edelstal zum USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf, tags zuvor begrüßt Fischamend den SC Haslau/Ma. E. vor heimischer Kulisse.

2. Klasse Ost: SC Edelstal – ATSV Fischamend, 3:4 (3:2)

94 Buba Conteh 3:4

48 Uros Ilic 3:3

47 Lukas Krisztin 3:2

32 Jan Juska 2:2

29 Jan Juska 1:2

19 Uros Ilic 0:2

8 Fabian Bayer 0:1

