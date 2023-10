Niederlage gegen Kleinneusiedl: Negativserie von Edelstal hält weiter an

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ost: Mit 0:2 verlor Edelstal am vergangenen Samstag zu Hause vor rund 70 Besuchern gegen den ASK Kleinneusiedl. Die Beobachter waren sich einig, dass der SC Edelstal als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

Wenige Höhepunkte gab es am Samstag zumindest in den ersten 45 Minuten. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Christoph Samuel brachte Edelstal in der 52. Minute ins Hintertreffen. Matthias Rigler erhöhte für Kleinneusiedl auf 2:0 (73.). Am Ende punktete der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa dreifach beim SC Edelstal.

Kleinneusiedl verteidigt Tabellenführung

Für Edelstal gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der Niederlage belegen die Gastgeber weiterhin den neunten Tabellenplatz. Die Hintermannschaft des SC Edelstal steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 26 Gegentore kassierte Edelstal im Laufe der bisherigen Saison. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Edelstal alles andere als positiv.

Der ASK Kleinneusiedl mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Gäste ist die funktionierende Defensive, die erst sieben Gegentreffer hinnehmen musste. Der ASK Kleinneusiedl bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Kleinneusiedl sechs Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Edelstal steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa mit aktuell 20 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Nächster Prüfstein für den SC Edelstal ist der FK Quick Logistics Hainburg (Samstag, 18:00 Uhr). Der ASK Kleinneusiedl misst sich am selben Tag mit dem SC Haslau/Ma. E. (15:30 Uhr).

2. Klasse Ost: SC Edelstal – ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa, 0:2 (0:0)

73 Matthias Rigler 0:2

52 Christoph Samuel 0:1

