Last-Minute-Sieg des SV Hundsheim beim SC Au/L.

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:02

2. Klasse Ost: Etwa 100 Zuschauer wollten sich dieses Spiel der 10. Runde nicht entgehen lassen. Der SC Au/L. und der SV Hundsheim boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Hundsheim wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Eine Viertelstunde lang stand auf beiden Seiten die Null. Marwen Ibrahem nutzte einen schweren Tormannfehler und brachte Au/L. in der 16. Minute in Front.

Schwerer Patzer von Schlussmann des SVH, und der Auer Stürmer trifft ins leere Tor. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Das 1:1 des SV Hundsheim bejubelte Manfred Nikolas Biese (34.). Florin-Sebastian Veresteanu stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 37 mit dem 2:1 zur Stelle war.

Schneller Angriff über rechts, Flanke zur Mitte, Florin Veresteanu tanzt die Anwehr aus - der SVH liegt vorne. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Zur Pause reklamierte Hundsheim eine knappe Führung für sich.

Ankhelyi entscheidet Spiel mit dem Abpfiff

Nach etwas mehr als einer Stunde gab es dann Elfmeter, nach einem Foul des Gäste-Keepers. Milos Stankovic ließ sich in der 65. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für den SC Au/L. In der 68. Minute ging es schließlich bergab für das Heimteam, als man in Person von Dzevad Halilovic einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. In derselben Minute war Karim Amer vom SV Hundsheim des Platzes verwiesen worden (beide wegen Tätlichkeit).

Elfmeter nach Foul an Florin Veresteanu! Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Lukas Ankhelyi rückte mit seinem Elfmeter-Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für Hundsheim in greifbare Nähe. Schließlich strich der SV Hundsheim die Optimalausbeute gegen Au/L. ein.

Die Aufstellungen

SC Au/L.: Mirza Tursunovic, Emre Aydin, Marwen Ibrahem, Aleksandar Vuckovski, Aleksandar Petrovic, Milos Stankovic, Blakaj Argezon (K), Aleksandar Icevski, Antonio Chulupanoski, Alexander Kopeszky, Dzevad Halilovic.

SV Hundsheim: Niklas Schiestl - Kristian Brunczvik, Petrut-George Epure, Thomas Math (K), Daniel Matzinger, Karim Amer, Patrick Wieser - Florin-Sebastian Veresteanu, Manfred Nikolas Biese - Marian Timm, Lukas Ankhelyi.

Für den SC Au/L. gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der Schlappe behält Au/L. den siebten Tabellenplatz bei. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der SC Au/L. momentan auf dem Konto. Au/L. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Im Tableau hatte der Sieg von Hundsheim keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Erfolgsgarant des SV Hundsheim ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 30 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saison von Hundsheim verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SV Hundsheim nun schon sieben Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Mit vier Siegen in Folge ist Hundsheim so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Sonntag tritt der SC Au/L. beim SG Sarasdorf / Stixneusiedl an, während der SV Hundsheim einen Tag zuvor den ATSV Fischamend empfängt.

2. Klasse Ost: SC Au/L. – SV Hundsheim, 2:3 (1:2)

93 Lukas Ankhelyi 2:3

65 Milos Stankovic 2:2

37 Florin-Sebastian Veresteanu 1:2

34 Manfred Nikolas Biese 1:1

16 Marwen Ibrahem 1:0

