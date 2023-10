Prellenkirchen bezwingt den USC Wilfleinsdorf

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ost: Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SV Prellenkirchen und dem USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf, die vor rund 120 Besuchern mit 2:1 endete. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des USC Wilfleinsdorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Wilfleinsdorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Nach 19 Minuten fanden die Gastgeber die erste Topchance vor, doch Milan Sihelsky scheiterte mit seinem Versuch. Lukas Patzschke brachte sein Team in der 25. Minute nach vorn.

Aus einem Gestocher rollt der Ball irgendwie unter und zwischen allen durch, Goalie Brandstetter sieht den Ball zu spät, und es ist passiert. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

In Minute 31 kullerte der Ball nur um Zentimeter am Tor der Gäste vorbei.

Elfmeter für Wilfleinsdorf, nachdem sich Lackner im Strafraum den Ball selbst an die Hand schießt. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Semir Kapic nutzte die Chance für den USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf und beförderte in der 39. Minute das Leder per Handelfer zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Sedlacek gelingt der Siegtreffer

Kurz nach der Pause vergaben die Gäste eine Dreifach-Chance (48.). Dass Prellenkirchen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Juraj Sedlacek, der in der 77. Minute zur Stelle war.

Da geht der Sedlacek auf und durch, keiner probiert nur ansatzweise ihn zu stoppen, da musste es ja klingeln. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Am Schluss siegte der SV Prellenkirchen gegen den USC Wilfleinsdorf.

Die Aufstellungen

SV Prellenkirchen: Patrik Kukla, Markus Lackner, Adam Kunstek, Milan Sihelsky, Stefan Szakacs, Fabian Hruby (K), Lukas Patzschke, Peter Durica, Rene Dietrich, Stefan Horvath, Juraj Sedlacek.

USC Wilfleinsdorf: Andreas Brandstetter, Patrick Minar, Dominic Hiller, Semir Kapic, Florian Edler, Raffael Anderl, Rilind Kelmendi, Michael Gaderer (K), Thomas Kostic, Martin Rödler, Emrah Kaplanoglu.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Prellenkirchen im Tableau auf die sechste Position. In dieser Saison sammelte der Gastgeber bisher fünf Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Wilfleinsdorf in der Tabelle stabil. Mit beeindruckenden 31 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 2. Klasse Ost, jedoch kam dieser gegen den SV Prellenkirchen nicht voll zum Zug. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Wilfleinsdorf.

Prellenkirchen tritt am Samstag, den 28.10.2023, um 15:00 Uhr, beim ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt der USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf den SV Hundsheim.

2. Klasse Ost: SV Prellenkirchen – USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf, 2:1 (1:1)

77 Juraj Sedlacek 2:1

39 Semir Kapic 1:1

25 Lukas Patzschke 1:0

