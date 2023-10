Sarasdorf / Stixneusiedl verliert hoch bei Fischamend

Details Samstag, 28. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ost: Fischamend zog dem Sarasdorf / Stixneusiedl vor etwas mehr als 170 Zuschauern das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. An der Favoritenstellung ließ der ATSV Fischamend keine Zweifel aufkommen und trug gegen Sarasdorf / Stixneusiedl einen Sieg davon.

Nach einer Viertelstunde war das anfängliche Abtasten vorbei. Hidajet Llugiqi brachte Fischamend in der 15. Minute in Front. Uros Ilic brachte den Ball vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 zugunsten der Heimmannschaft über die Linie (33.). Mit der Führung für den Ligaprimus ging es in die Halbzeitpause.

Ilic und Bayer treffen doppelt

Den Vorsprung des ATSV Fischamend ließ Ilic in der 69. Minute mit seinem zweiten Treffer anwachsen. Doppelpack für Fischamend: Nach seinem ersten Tor (77.) markierte Fabian Bayer wenig später seinen zweiten Treffer (79.). Letztlich feierte der ATSV Fischamend gegen den SG Sarasdorf / Stixneusiedl nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der Zu-null-Sieg lässt Fischamend passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Offensiv sticht der ATSV Fischamend in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 37 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die bisherige Spielzeit von Fischamend ist weiter von Erfolg gekrönt. Der ATSV Fischamend verbuchte insgesamt neun Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Mit vier Siegen in Folge ist Fischamend so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Trotz der Niederlage belegt der Sarasdorf / Stixneusiedl weiterhin den achten Tabellenplatz. Vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Sarasdorf / Stixneusiedl derzeit auf dem Konto. Der SG Sarasdorf / Stixneusiedl ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Der ATSV Fischamend stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim ASV Petronell vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der Sarasdorf / Stixneusiedl den USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf.

2. Klasse Ost: ATSV Fischamend – SG Sarasdorf / Stixneusiedl, 5:0 (2:0)

79 Fabian Bayer 5:0

77 Fabian Bayer 4:0

69 Uros Ilic 3:0

33 Uros Ilic 2:0

15 Hidajet Llugiqi 1:0

