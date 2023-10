Prellenkirchen beim ASK Kleinneusiedl klar unterlegen

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

2. Klasse Ost: Etwa 150 Zuschauer wollten sich dieses Spiel der 12. Runde nicht entgehen lassen. Der ASK Kleinneusiedl erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen Prellenkirchen. Als Favorit rein – als Sieger raus. Kleinneusiedl hat alle Erwartungen erfüllt.

Das Spiel begann ohne langes Abtasten. Der Gastgeber ging durch Niklas Flicker in der achten Minute in Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Christoph Samuel per Kopf den Vorsprung des Tabellenführers.

Corner von links, der Spieler kann völlig alleinstehend zum zweiten Treffer einköpfen. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Die Heimsichen machten weiter enormen Druck und schalteten nicht zurück. Nach 15 Minuten gelang beinahe schon der dritte Treffer. In der 20. Minute legte Manuel Niernberger dann doch zum 3:0 zugunsten des ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa nach.

Manuel Niernberger zieht aus halbrechter Position aus 30 m ab, der Ball senkt sich über den Goalie ins linke Eck. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Der vierte Streich des ASK Kleinneusiedl war Andreas Lunzer vorbehalten (33.). Der dominante Vortrag von Kleinneusiedl im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Spiel schon zur Pause entschieden

Milan Sihelsky erzielte nach einem freistoß in der 52. Minute per Kopf den Ehrentreffer für den SV Prellenkirchen. In Minute 58 rettete die Querlatte die Gäste vor einem weiteren Gegentreffer. Samuel schraubte das Ergebnis in der 72. Minute mit dem 5:1 für den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa in die Höhe.

Da rutscht der Goalie auch noch aus, und der Ball an der linken Stange vorbei ins Eck. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Letztlich feierte der ASK Kleinneusiedl gegen Pr.kirchen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Wer soll Kleinneusiedl noch stoppen? Der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa verbuchte gegen den SV Prellenkirchen die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Ost weiter an. Offensiv sticht der ASK Kleinneusiedl in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 40 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Kleinneusiedl bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa neun Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Den ASK Kleinneusiedl scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Trotz der Niederlage belegt Prellenkirchen weiterhin den sechsten Tabellenplatz.

Am kommenden Sonntag tritt Kleinneusiedl beim SV Hundsheim an, während der SV Prellenkirchen einen Tag zuvor den FK Quick Logistics Hainburg empfängt.

2. Klasse Ost: ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa – SV Prellenkirchen, 5:1 (4:0)

72 Christoph Samuel 5:1

52 Milan Sihelsky 4:1

33 Andreas Lunzer 4:0

20 Manuel Niernberger 3:0

13 Christoph Samuel 2:0

8 Niklas Flicker 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.