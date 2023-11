Prellenkirchen gewinnt das Heimspiel gegen Hainburg

Details Sonntag, 05. November 2023 00:02

2. Klasse Ost: Vor 70 Besuchern empfing der SV Prellenkirchen am Samstag den FK Hainburg. Nichts zu holen gab es für den FK Quick Logistics Hainburg beim SV Prellenkirchen. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 3:1. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Pr.kirchen wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die ersten Minuten verliefen ohne Highlights. Fabian Hruby brachte den FK Hainburg aber dann in der 25. Minute ins Hintertreffen. Milan Sihelsky nutzte die Chance für den SV Prellenkirchen und beförderte in der 32. Minute das Leder per Strafstoß zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für Prellenkirchen ging es in die Halbzeitpause.

Hainburg gelang nur noch der Anschlusstreffer

Zwanzig Minuten vor dem Ende keimte nochmal Hoffnung bei den Gästen auf. Für das 1:2 von Hainburg zeichnete Matthias Hofer verantwortlich (70.). Mit dem 3:1 sicherte Hruby dem SV Prellenkirchen nicht nur den Sieg, sondern erzielte per Volley auch seinen zweiten Tagestreffer (75.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte Prellenkirchen schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Im letzten Match der Hinrunde tat der SV Prellenkirchen etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz fünf. In dieser Saison sammelte Pr.kirchen bisher sechs Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Der FK Quick Logistics Hainburg muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zehnten Platz angehen. Die Gäste schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 35 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich der FK Hainburg schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für Hainburg sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt der SV Prellenkirchen dann im nächsten Spiel den SC Edelstal, während der FK Quick Logistics Hainburg am gleichen Tag beim SV Hundsheim antritt.

2. Klasse Ost: SV Prellenkirchen – FK Quick Logistics Hainburg, 3:1 (2:0)

75 Fabian Hruby 3:1

70 Matthias Hofer 2:1

32 Milan Sihelsky 2:0

25 Fabian Hruby 1:0

