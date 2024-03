Fischamend von Au/L. nicht zu stoppen

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 04:42

2. Klasse Ost: 150 Zuschauer wollten dieses Spiel der 15. Runde mitverfolgen. Der SC Au/L. steckte gegen den ATSV Fischamend eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Damit wurde Fischamend der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatte der Tabellenprimus knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Uros Ilic traf in der ersten Minute zur frühen Führung. In der 14. Minute erzielte Stefan Milenkovic für Au/L. den Ausgleich. Luciano Pizzonia stellte die Weichen für den ATSV Fischamend auf Sieg, als er in Minute 32 mit dem direkten Freistoß zum 2:1 zur Stelle war. Zur Pause wusste Fischamend eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Tätlichkeit, Rot und Bayer-Doppelpack

In der 56. Minute schickte der Referee Milos Stankovic (Tätlichkeit) vom SC Au/L. mit Rot vom Platz. Die Überzahl spielte der Gastgeber souverän aus. Fabian Bayer beseitigte mit seinen Toren (75./87.) die letzten Zweifel am Sieg des ATSV Fischamend. Ein starker Auftritt ermöglichte Fischamend am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Au/L.

Die errungenen drei Zähler gingen für den ATSV Fischamend einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit beeindruckenden 50 Treffern stellt Fischamend den besten Angriff der 2. Klasse Ost. Mit dem Sieg knüpfte Fischamend an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der ATSV Fischamend zwölf Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Den ATSV Fischamend scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Trotz der Schlappe behält Au/L. den sechsten Tabellenplatz bei. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Der SC Au/L. baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Fischamend hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 06.04.2024 gegen den USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf. Am Sonntag empfängt Au/L. den USC Wilfleinsdorf.

2. Klasse Ost: ATSV Fischamend – SC Au/L, 4:1 (2:1)

87 Fabian Bayer 4:1

75 Fabian Bayer 3:1

32 Luciano Pizzonia 2:1

14 Stefan Milenkovic 1:1

1 Uros Ilic 1:0

Details

