Sara fliegt – und der SC Haslau verliert gegen Prellenkirchen

Details Sonntag, 24. März 2024 03:37

1. Klasse Ost: Prellenkirchen errang am Samstag einen 3:1-Sieg über den SC Haslau. Auf dem Papier ging der SV Prellenkirchen als Favorit ins Spiel gegen Haslau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, der SC Haslau/Ma. E. hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Peter Durica brachte Prellenkirchen in der achten Minute nach vorn. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Rafael Matoschitz bereits wenig später besorgte (11.). Unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen das entscheidende Ereignis: Alp Mert Sara vom SC Haslau wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (44.,Beleidigung). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Gäste nutzen Überzahl

Julian Pelzmann brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des SV Prellenkirchen über die Linie (68.). Tolgahan Eryilmaz sah noch in Minute 92 die Gelb-Rote Karte und dezimierte sein Team weiter. Die Gäste bauten die Führung in der Nachspielzeit aus, als Pedro Swoboda in der 95. Minute traf. Am Schluss gewann Prellenkirchen gegen Haslau.

Der SC Haslau/Ma. E. führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Misere des SC Haslau hält an. Insgesamt kassierte Haslau nun schon sechs Niederlagen am Stück.

Der SV Prellenkirchen bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem fünften Platz. Acht Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Prellenkirchen. Prellenkirchen ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SC Haslau/Ma. E. tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, beim SV Hundsheim an. Einen Tag später empfängt der SV Prellenkirchen den SC Hof am Leithaberge.

2. Klasse Ost: SC Haslau/Ma. E. – SV Prellenkirchen, 1:3 (1:1)

95 Pedro Swoboda 1:3

68 Julian Pelzmann 1:2

11 Rafael Matoschitz 1:1

8 Peter Durica 0:1

