Kein Sieger zwischen Sarasdorf/Stixneusiedl und Edelstal

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 04:07

2. Klasse Ost: Etwa 150 Zuschauer wollten sich das Spiel der 16. Runde nicht entgehen lassen. Der SG Sarasdorf / Stixneusiedl und der SC Edelstal verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Der Sarasdorf / Stixneusiedl hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 4:1-Sieg verbucht.

Für das erste Tor sorgte Nico Glock. In der fünften Minute traf der Spieler von Edelstal ins Schwarze. Kurz vor der Pause wurde ein zweiter Treffer wegen Abseits aberkannt. (41.).

Top-Chance und Tor, leider Abseits! Hermann Schützengrabner, Ticker-Reporter

In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Gäste.

Krajcir sichert den Punkgewinn

Julian Bruna witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Sarasdorf / Stixneusiedl ein (56.).

Elfmeter nach Foul von SCE‘s Nummer 9 Hermann Schützengrabner, Ticker-Reporter

Serhat Erol machte in der 68. Minute per Elfmeter das 2:1 des Gastgebers perfekt. Andrej Krajcir beförderte das Leder zum 2:2 des SC Edelstal in die Maschen (76.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der SG Sarasdorf / Stixneusiedl und Edelstal spielten unentschieden.

Fünf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der Sarasdorf / Stixneusiedl derzeit auf dem Konto. Sarasdorf / Stixneusiedl verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Der SC Edelstal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Vier Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Edelstal momentan auf dem Konto. Zuletzt war beim SC Edelstal der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SC Edelstal die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Edelstal damit auch unverändert auf Rang neun.

Am Sonntag muss der SG Sarasdorf / Stixneusiedl beim SC Haslau/Ma. E. ran, zeitgleich wird Edelstal vom ASV Petronell in Empfang genommen.

2. Klasse Ost: SG Sarasdorf / Stixneusiedl – SC Edelstal, 2:2 (0:1)

76 Andrej Krajcir 2:2

68 Serhat Erol 2:1

56 Julian Bruna 1:1

5 Nico Glock 0:1

Details

