Kleinneusiedl hat mit Schlusslicht Rohrau/G. keine Mühe

Details Montag, 01. April 2024 03:30

2. Klasse Ost: Der SC Rohrau/G. kam gegen den ASK Kleinneusiedl vor rund 90 Besuchern mit 1:7 unter die Räder. Kleinneusiedl setzte sich standesgemäß gegen Rohrau durch. Der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 7:0-Sieg verbucht.

Über eine Viertelstunde lang konnten die Gastgeber die Null halten. Andreas Lunzer stellte die Weichen für den Tabellenführer auf Sieg, als er in Minute 18 mit dem 1:0 zur Stelle war. Jetzt war die Torsperre durchbrochen. Simon Glatzer versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (26.). Die Heimelf bäumte sich aber nochmal auf. Der SC Rohrau/Gerhaus schoss in der 31. Minute das Tor zum 1:2 durch Matteo Falco Dürr. Lunzer schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (34.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Anschluss- bleibt nur Ehrentreffer

Christoph Samuel (47./58.) und David Melis (54.) erhöhten den Spielstand auf 6:1. Dominik Koch besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für den ASK Kleinneusiedl (73.). Kleinneusiedl überrannte den SC Rohrau/G. förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

72 Gegentreffer musste Rohrau im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Mit nur fünf Zählern auf der Habenseite zieren die Gastgeber das Tabellenende der 2. Klasse Ost. Die Offensive des SC Rohrau/Gerhaus zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 15 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Der SC Rohrau/G. musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Rohrau insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit nur zwölf Gegentoren stellt der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa die sicherste Abwehr der Liga. Kleinneusiedl bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa 13 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Der SC Rohrau/G. wartet schon seit elf Spielen auf einen Sieg. Kleinneusiedl scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Rohrau stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim FK Quick Logistics Hainburg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa den SC Au/L.

2. Klasse Ost: SC Rohrau/Gerhaus – ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa, 1:7 (1:3)

73 Dominik Koch 1:7

58 Christoph Samuel 1:6

54 David Melis 1:5

47 Christoph Samuel 1:4

34 Andreas Lunzer 1:3

31 Matteo Falco Duerr 1:2

26 Simon Glatzer 0:2

18 Andreas Lunzer 0:1

