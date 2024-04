Fischamend stolpert in Wilfleinsdorf

Spielberichte

2. Klasse Ost: Nichts zu holen gab es für Fischamend beim USC Wilfleinsdorf. Der Gastgeber erfreute seine 100 Fans mit einem 2:1. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des ATSV Fischamend gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Fischamend der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatten die Gäste nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Das Topspiel begann mit einem frühen Treffer für die Gastgeber. Für den Führungstreffer von Wilfleinsdorf zeichnete Martin Bauer verantwortlich (14.). Doch nur einige Minuten später war die Führung wieder dahin. Florian Chilla versenkte den Ball in der 21. Minute im Netz des USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Semir Kapic mit dem 2:1 für den USC Wilfleinsdorf zur Stelle (44.). Obwohl Wilfleinsdorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der ATSV Fischamend zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Wilfleinsdorf greift so ins Titelrennen ein

Der USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf behauptet nach dem Erfolg über Fischamend den vierten Tabellenplatz. Der USC Wilfleinsdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Wilfleinsdorf zehn Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf zu besiegen.

Der Patzer des ATSV Fischamend zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz von Fischamend hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der ATSV Fischamend bisher zwölf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Der USC Wilfleinsdorf hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 20.04.2024 gegen den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa. Fischamend erwartet am Freitag den ASK Kleinneusiedl.

2. Klasse Ost: USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf – ATSV Fischamend, 2:1 (2:1)

44 Semir Kapic 2:1

21 Florian Chilla 1:1

14 Martin Bauer 1:0

