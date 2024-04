Petronell setzt bei Hof/L. Negativtrend fort

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 02:14

2. Klasse Ost: Ein Tor machte den Unterschied – der SC Hof/L. siegte vor rund 100 Besuchern mit 2:1 gegen den ASV Petronell. Einen packenden Auftritt legte Hof/L. dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel hatte die Heimmannschaft das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt.

Petronell erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ales Stroncer traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Doch die Führung hielt nur bis zur 32. Minute. Denis Husejnovic beförderte das Leder zum 1:1 des SC Hof am Leithaberge in die Maschen (32.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Manuel Hanyka das 2:1 nach (41.). Obwohl dem SC Hof/L. nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der ASV Petronell zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Hof/L. gewinnt das Kellerduell

Hof/L. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Hof am Leithaberge bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und zehn Pleiten.

Insbesondere an vorderster Front kommt der Gast nicht zur Entfaltung, sodass nur 21 erzielte Treffer auf das Konto von Petronell gehen. Nun musste sich der ASV Petronell schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Petronell bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Die Rückrunde verlief für den ASV Petronell bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann Petronell noch kein einziges Mal. Durch die drei Punkte verbesserte sich der SC Hof/L. im Tableau auf die zehnte Position. Trotz der Schlappe behält der ASV Petronell den zwölften Tabellenplatz bei.

Hof/L. stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SC Rohrau/Gerhaus vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Petronell den SV Prellenkirchen.

2. Klasse Ost: SC Hof am Leithaberge – ASV Petronell, 2:1 (2:1)

41 Manuel Hanyka 2:1

32 Denis Husejnovic 1:1

2 Ales Stroncer 0:1

