Fischamend dominiert in packendem Derby gegen Haslau

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:51

Am Freitagabend stand das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem SC Haslau und dem ATSV Fischamend auf dem Programm. Die Gäste aus Fischamend zeigten eine beeindruckende Leistung und setzten sich deutlich mit 5:1 gegen die Haslauer durch. Von Beginn an nahm das Spiel Fahrt auf und bot den Zuschauern eine Reihe von Höhepunkten, die vor allem in der zweiten Halbzeit für Begeisterung sorgten.

Frühe Führung und dominante Gäste

Die Partie begann mit hohem Tempo, und die Fischamender setzten bereits in der 25. Minute ein erstes Ausrufezeichen. Luciano Pizzonia brachte sein Team mit einem gekonnten Treffer in Führung und legte damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Uros Ilic baute die Führung in der 38. Minute weiter aus, indem er den Ball sicher im Netz der Haslauer unterbrachte. Mit einem komfortablen 2:0-Vorsprung für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Haslau schlägt zurück, doch Fischamend behält die Oberhand

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchte der SC Haslau, den Druck zu erhöhen und den Anschlusstreffer zu erzielen. Dies gelang Fabio Mondl in der 59. Minute, der den Ball zum 1:2 im Tor der Fischamender versenkte und damit kurzzeitig Hoffnung bei den Haslauern weckte. Doch die Freude währte nicht lange. Nur drei Minuten später, in der 62. Minute, antwortete Fabian Bayer mit seinem ersten Tor des Abends und stellte den alten Abstand wieder her. Nikola Brzic erweiterte in der 74. Minute die Führung zum 1:4, bevor Fabian Bayer mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute den Endstand von 1:5 markierte. Die Fischamender zeigten sich überlegen und effizient in der Chancenverwertung, was letztlich den Ausschlag für den klaren Sieg gab.

Das Spiel endete mit einem überzeugenden 5:1-Sieg für den ATSV Fischamend, der damit seine Dominanz in diesem Derby unter Beweis stellte. Die Haslauer, obwohl sie sich nach dem Anschlusstreffer kurzzeitig Hoffnungen machen konnten, mussten letztlich die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Dieses Derby wird den Fans sicherlich in Erinnerung bleiben, vor allem wegen der starken Offensivleistung des ATSV Fischamend, die mit fünf Toren gekrönt wurde.

2. Klasse Ost: Haslau : Fischamend - 1:5 (0:2)

77 Fabian Bayer 1:5

74 Nikola Brzic 1:4

62 Fabian Bayer 1:3

59 Fabio Mondl 1:2

38 Uros Ilic 0:2

25 Luciano Pizzonia 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.