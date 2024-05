ATSV Fischamend überrollt SC Hof/L. in einer Torflut

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:41

In einer eindrucksvollen Vorstellung dominierte der ATSV Fischamend das Heimspiel gegen den SC Hof am Leithaberge mit einem beeindruckenden Endstand von 9:1. Das Spiel, das in der 22. Runde der 2. Klasse Ost stattfand, sah eine Reihe von spektakulären Toren, die das Publikum begeisterten. Schon früh im Spiel zeichnete sich ab, dass die Fischamender an diesem Tag kaum zu stoppen sein würden.

Früher Vorsprung und unaufhaltsamer Angriff

Bereits in der 23. Minute brach Luciano Pizzonia den Bann und schoss das erste Tor für die Fischamender, was den Grundstein für einen torreichen Abend legte. Nur drei Minuten später folgte Uros Ilic mit dem zweiten Tor. Dieser schnelle Doppelschlag zeigte die Offensiveffektivität des ATSV Fischamend, der den SC Hof am Leithaberge überwältigte. Fabian Bayer und Buba Conteh setzten mit ihren Toren in der 27. und 37. Minute das aggressive Angriffsspiel fort, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Nikola Brzic in der 38. Minute. Der Torhunger der Fischamender war jedoch noch nicht gestillt, und kurz vor der Halbzeitpause erzielte Uros Ilic seinen zweiten Treffer, was das Spiel bereits zur Pause mit 6:0 für die Heimmannschaft entschied.

Fortsetzung der Torflut in der zweiten Hälfte

Nach der Pause ließ der Druck des ATSV Fischamend nicht nach. Nikola Brzic fügte in der 58. Minute ein weiteres Tor hinzu, sein zweiter Treffer des Abends, und baute die Führung auf 7:0 aus. Die Fischamender zeigten weiterhin eine überragende Leistung und demonstrierten ihre offensive Stärke. Luciano Pizzonia, der das Torfestival eröffnet hatte, trug mit seinem zweiten Tor in der 80. Minute zum 8:0 bei. Lorenz Michael Waller erhöhte in der 82. Minute auf 9:0, bevor der SC Hof am Leithaberge durch Manuel Hanyka in der 84. Minute den Ehrentreffer zum 9:1 erzielte.

Das Spiel endete mit einem triumphalen 9:1 für den ATSV Fischamend, der damit einen unvergesslichen Abend in der heimischen Arena feierte. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Kombination aus taktischer Disziplin und Angriffslust, die den SC Hof am Leithaberge überforderte. Dieser Sieg stärkt die Position von Fischamend in der Liga und hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei den Fans und Gegnern gleichermaßen. Die Spieler verließen das Feld unter dem Applaus der Zuschauer, die Zeuge eines wahren Fußballfestes geworden waren.

2. Klasse Ost: Fischamend : Hof/L. - 9:1 (6:0)

84 Manuel Hanyka 9:1

82 Lorenz Michael Waller 9:0

80 Luciano Pizzonia 8:0

58 Nikola Brzic 7:0

42 Uros Ilic 6:0

38 Nikola Brzic 5:0

37 Buba Conteh 4:0

27 Fabian Bayer 3:0

26 Uros Ilic 2:0

23 Luciano Pizzonia 1:0

Details

