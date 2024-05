Alle Neune in Petronell

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 19:46

In einer eindrucksvollen Vorstellung dominierte die SG Sarasdorf/Stixneusiedl das Auswärtsspiel gegen den ASV Petronell von Beginn an und feierte am Samstagnachmittag einen 8:1-Kantersieg. Während die SG in der Fremde den sechsten "Dreier" einfuhr, wissen die 2024 noch sieglosen Petroneller nach der siebenten Rückrundenpleite in der Tabelle der 2. Klasse Ost weiterhin nur das Schlusslicht aus Rohrau hinter sich.

Gäste mit klarer Führung

Die Partie begann mit hohem Tempo. In der 22. Minute eröffneten die Gäste den Torreigen - ein missglücktes Abseitsspiel der Heimmannschaft ermöglichte Jakub Hoffmann einen tiefen Pass, ehe Serhat Erol nach einem Querpass erfolgreich war. Ef Minuten später folgte ein katastrophales Eigentor von Matos Jurc - der Petroneller überlistete seinen Torhüter, Benjamin Skarits, aus rund 40 Metern und stellte auf 0:2. Vor dem Pausenpfiff erhöhte Sarasdorf noch auf 0:3, nachdem Jan Bruna eine hervorragende Vorarbeit von Christoph Ackermann weiterleitete und Erol ins Schwarze traf. Der ASV erzielte zwar kurz vor der Halbzeitpause durch Philipp Galee ein Tor, ging jedoch mit einem klaren Rückstand in die Kabine.

Sarasdorfer Übermacht in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause verschärfte Sarasdorf/Stixneusiedl den Druck weiter. In der 58. Minute baute Bruna die Führung auf 1:4 aus, nachdem Petronell auf Abseits plädierte, aber in der Defensive nur zuschauen konnte. Nur fünf Minuten später war es wieder Erol, der seine Schnelligkeit und Technik unter Beweis stellte, indem er die Verteidigung umging und den Ball ins lange Eck schob. Trotz vereinzelter Chancen für Petronell, blieben die Gäste am Drücker und erzielten drei weitere Tore. Besonders hervorzuheben ist der Treffer in der 73. Minute, bei dem Erol zunächst den Ball auf David Kasanicky querlegte, der dann ungehindert einnetzen konnte. Hoffmann und Erol rundeten mit ihren Toren in der 81. und 84. Minute die beeindruckende Leistung ab und stellten das Endergebnis von 1:8 her.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Florian Ackermann erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.