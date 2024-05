Spektakuläres Torfestival: ASK Kleinneusiedl bezwingt SC Hof/L. mit 7:3 und feiert den Titel

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:19

In einem aufregenden Duell der 2. Klasse Ost setzte sich der ASK Kleinneusiedl in einer wahren Torflut gegen den SC Hof am Leithaberge durch. Das Spiel endete mit einem beeindruckenden 7:3-Sieg für die Gastgeber. Die Partie, die in der 24. Runde stattfand, bot von Anfang bis Ende Spannung und viele Tore, wobei die zweite Halbzeit besonders torreich war.

Ein fulminanter Start

Die Begegnung begann furios, als der ASK Kleinneusiedl bereits in der 8. Minute durch ein Tor von Christoph Klaushofer in Führung ging. Dieses frühe Tor setzte die Gastmannschaft sofort unter Druck, doch der SC Hof am Leithaberge zeigte sich unbeeindruckt und glich nur fünf Minuten später durch Christian Ratschka zum 1:1 aus. Die Zuschauer erlebten eine rasante Anfangsphase, in der beide Teams ihre Angriffsbemühungen intensivierten. Filip Zamecnik brachte die Gäste in der 18. Minute mit 2:1 in Führung, doch der Kampfgeist des ASK Kleinneusiedl war ungebrochen. Niklas Flicker sorgte in der 28. Minute für den 2:2-Ausgleich, bevor Wilhelm Zillinger den SC Hof/L. kurz vor der Halbzeitpause erneut in Führung schoss.

Zweite Halbzeit: Die große Aufholjagd

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte, mit einem Torfeuerwerk. Der ASK Kleinneusiedl startete eine beeindruckende Aufholjagd. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Christoph Klaushofer seinen zweiten Treffer des Tages und glich zum 3:3 aus. Dieses Tor gab dem Arbeitersportklub sichtlich Auftrieb, denn nur zwölf Minuten später ging das Heimteam durch einen weiteren Treffer von Andreas Lunzer erstmalig in der zweiten Halbzeit in Führung. Lunzer, der sich als Schlüsselspieler erwies, fügte in der 65. und 73. Minute zwei weitere Tore hinzu und vollendete somit einen beeindruckenden Hattrick, der den ASK Kleinneusiedl mit 6:3 in Front brachte. In der 75. Minute setzte David Melis mit dem siebten Tor für den ASK Kleinneusiedl den Schlusspunkt in diesem bemerkenswerten Spiel.

Das Match endete mit einem 7:3-Sieg für den ASK Kleinneusiedl, wobei das Team besonders in der zweiten Hälfte eine dominante Leistung zeigte. Andreas Lunzer und Christoph Klaushofer waren die herausragenden Akteure auf dem Platz, beide trugen maßgeblich zum Erfolg ihrer Mannschaft bei. Mit diesem Sieg feiert der ASK Kleinneusiedl den Titel in der Liga und zeigte eine beeindruckende Leistung vor heimischer Kulisse.

2. Klasse Ost: K.neusiedl : Hof/L. - 7:3 (2:3)

75 Andreas Lunzer 7:3

73 David Melis 6:3

65 Andreas Lunzer 5:3

61 Andreas Lunzer 4:3

49 Christoph Klaushofer 3:3

32 Wilhelm Zillinger 2:3

28 Niklas Flicker 2:2

18 Filip Zamecnik 1:2

13 Christian Ratschka 1:1

8 Christoph Klaushofer 1:0



