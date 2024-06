SC Haslau triumphiert: Überzeugender 4:0-Sieg gegen SC Edelstal

Spielberichte

Der SC Haslau feierte in der 25. Runde der 2. Klasse Ost einen beeindruckenden 4:0-Heimsieg gegen den SC Edelstal. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte die Mannschaft von SC Haslau im zweiten Durchgang auf und entschied das Spiel mit einer starken Offensivleistung klar für sich. Matthias Klein, Fabio Mondl und Michael Grohs trugen sich als Torschützen in die Liste ein und sorgten für ein denkwürdiges Ergebnis.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Anpfiff in der ersten Minute und beide Teams zeigten sich von Beginn an motiviert. Der SC Haslau, in der heimischen Arena vor eigenem Publikum, versuchte sofort, Druck aufzubauen und das Spielgeschehen zu kontrollieren. Die Edelstaler hingegen hielten defensiv dagegen und versuchten, durch Konter gefährlich zu werden.

In den ersten 45 Minuten zeigte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem sich beide Teams gute Chancen herausspielten, diese jedoch nicht in Tore ummünzen konnten. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum klare Torchancen zu. Der Halbzeitpfiff ertönte und beide Mannschaften gingen mit einem 0:0 in die Kabinen.

SC Haslau dreht nach der Pause auf

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild grundlegend. Der SC Haslau kam mit viel Schwung aus der Kabine und setzte die Edelstaler sofort unter Druck. In der 54. Minute war es schließlich Michael Grohs, der den Bann brach und den SC Haslau mit einem platzierten Schuss mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Treffer wirkte wie ein Weckruf für die Haslauer, die nun mit noch mehr Entschlossenheit nach vorne spielten.

In der 66. Minute folgte der nächste Streich: Fabio Mondl vollendete eine wunderschöne Vorarbeit von Nr. 15 zum 2:0. Die Defensive von SC Edelstal fand kaum Mittel, um die Angriffe des SC Haslau zu stoppen. Nur sechs Minuten später war es erneut Fabio Mondl, der nach einem Traumpass von Nr. 15 zum 3:0 einschoss und damit endgültig für klare Verhältnisse sorgte.

Doch damit war der Torhunger des SC Haslau noch nicht gestillt. Kurz vor dem Schlusspfiff, in der 88. Minute, machte Matthias Klein nach einer perfekten Vorlage von Nr. 7 das 4:0 perfekt. Es war die Krönung einer starken Mannschaftsleistung, die sich im zweiten Durchgang deutlich überlegen präsentierte.

Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den verdienten Sieg des SC Haslau, der sich mit dieser beeindruckenden Leistung und dem klaren 4:0-Ergebnis weitere Punkte sicherte. Die Edelstaler hingegen müssen sich nach dieser Niederlage neu formieren und an ihrer Defensive arbeiten, um in den kommenden Spielen wieder konkurrenzfähig zu sein.

2. Klasse Ost: Haslau : Edelstal - 4:0 (0:0)

88 Matthias Klein 4:0

72 Fabio Mondl 3:0

66 Fabio Mondl 2:0

54 Michael Grohs 1:0

