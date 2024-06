SV Prellenkirchen dominiert: Klare 4:0-Niederlage für den FK Hainburg

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Ost zwischen dem FK Hainburg und dem SV Prellenkirchen zeigte sich der Sportverein Prellenkirchen als klar dominierende Mannschaft. Mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg setzten sich die Gäste souverän durch. Bereits zur Halbzeit führten die Prellenkirchner mit 3:0, ehe sie in der zweiten Halbzeit noch ein weiteres Tor nachlegten.

Blitzstart der Gäste

Von Beginn an machten die Prellenkirchner deutlich, dass sie das Spiel bestimmen wollten. Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, setzten die Gäste die Hainburg unter Druck. Bereits in der 11. Minute gelang Milan Sihelsky der erste Treffer für den SV Prellenkirchen, als er gekonnt das 0:1 markierte.

Die Prellenkirchner blieben weiterhin am Drücker und zeigten sich offensiv sehr engagiert. In der 20. Minute war es erneut Sihelsky, der mit einem präzisen Schuss auf 0:2 erhöhte. Der FK Hainburg hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und konnte sich kaum aus der Umklammerung der Gäste lösen.

In der 25. Minute hatten die Prellenkirchner eine weitere gute Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Dennoch war es nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Tor fiel. In der 31. Minute verzeichnete der Fußballklub Hainburg eine gute Möglichkeit, als ein Schuss knapp an der Stange vorbeiging. Doch die Bemühungen der Gastgeber blieben ohne zählbaren Erfolg.

Vorentscheidung vor der Halbzeit

Die Dominanz des SV Prellenkirchen setzte sich fort, und in der 38. Minute gelang Sihelsky sein drittes Tor des Abends, als er nach einem Alleingang das 0:3 erzielte. Trotz einer kurzen Unterbrechung in der 43. Minute, ein Spieler der Gäste nach einem Zweikampf behandelt werden musste, blieb das Spiel der Prellenkirchner unbeeindruckt. Die Nachspielzeit von zwei Minuten brachte keine weiteren Tore, und so ging es mit einem klaren 0:3 in die Halbzeitpause.

Auch nach der Pause blieb der SV Prellenkirchen das spielbestimmende Team. In der 65. Minute hatte der FK Hainburg eine Riesenchance, die jedoch von einem Feldspieler der Gäste in letzter Sekunde vereitelt wurde. Trotz einiger Vorstöße und Chancen blieben die Gastgeber glücklos.

Die Prellenkirchner hingegen ließen nicht locker und setzten in der 75. Minute erneut zu einem gefährlichen Angriff an, der jedoch knapp unterbunden wurde. Die Überlegenheit der Gäste wurde schließlich in der 78. Minute erneut belohnt, als Lukas Patzschke das 0:4 erzielte und damit den Endstand markierte.

In den verbleibenden Minuten versuchten die Hainburg noch einmal alles, um zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Doch das Glück war nicht auf ihrer Seite, und sie scheiterten immer wieder knapp, wie beispielsweise in der 67. Minute, als eine erneute Chance nur knapp am Tor vorbeiging.

Insgesamt endete das Spiel verdient mit einem 0:4 für den SV Prellenkirchen, der damit seine Überlegenheit eindrucksvoll unter Beweis stellte.

2. Klasse Ost: Hainburg : Prellenkirchen - 0:4 (0:3)

78 Lukas Patzschke 0:4

38 Milan Sihelsky 0:3

20 Milan Sihelsky 0:2

11 Milan Sihelsky 0:1

