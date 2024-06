Spannendes Remis zwischen ASK Kleinneusiedl und SV Hundsheim

Spielberichte

Im packenden Topspiel zwischen dem ASK Kleinneusiedl und dem SV Hundsheim trennten sich die Teams nach einem aufregenden Spiel mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie der 26. Runde in der 2. Klasse Ost war von Anfang an intensiv und bot zahlreiche spannende Momente. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch und sorgten für ein wahres Fußballfest, das die Fans von ihren Sitzen riss.

Blitzstart und frühe Tore

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der vierten Spielminute ging der Arbeitersportklub Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa in Führung. Andreas Lunzer nutzte einen Fehler der Hundsheimer Abwehr eiskalt aus und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Doch die Freude beim ASK Kleinneusiedl währte nicht lange.

Nur eine Minute später gelang den Hundsheimern der Ausgleich. Nach einem schnellen Angriff über Florin Veresteanu, der von halblinks auf Lukas Ankhelyi ablegte, vollendete dieser sicher zum 1:1. Das Spiel war sofort wieder offen und beide Teams drängten auf den nächsten Treffer.

Führung und Ausgleich vor der Halbzeit

Eckball von rechts, Florian Kremsner köpft unbedrängt ein! Norbert Ecker, Ticker-Reporter

In der 22. Minute war es dann wieder der ASK Kleinneusiedl, der in Führung ging. Nach einem Eckball von rechts köpfte Florian Kremser unbedrängt zum 2:1 ein. Die Heimfans jubelten, doch der Sportverein Hundsheim zeigte sich unbeeindruckt und spielte weiter nach vorne.

Bereits elf Minuten später fiel der erneute Ausgleich. Nach einem Eckball von links gelangte der Ball über die gesamte Abwehr hinweg zu Petrut-George Epure, der perfekt vollendete und damit das 2:2 erzielte. Es war ein ausgeglichenes Spiel, das zur Halbzeitpause Spannung für den zweiten Durchgang versprach.

Hochspannung bis zum Schluss

In der zweiten Hälfte ging es zunächst etwas ruhiger zu, doch das Spiel blieb intensiv. In der 35. Minute verhinderte Niklas Schiestl einen weiteren Treffer für den ASK Kleinneusiedl mit einer großartigen Parade. Nur vier Minuten später hatten die Hundsheimer ihre nächste Großchance, als Filip Piroha den Ball optimal für Peter Huber vorbereitete, dieser jedoch knapp verfehlte.

Lukas Ankhelyi knallt den Elfmeter an die Latte! Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Die Hundsheimer bekamen in der 54. Minute einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Filip Piroha im Strafraum des ASK gefoult wurde. Lukas Ankhelyi trat an, doch knallte den Ball an die Latte – eine riesige Chance zur Führung war vergeben. Die Spannung im Spiel stieg weiter an, beide Mannschaften drängten auf den entscheidenden Treffer.

In der 66. Minute hatte der Arbeitersportklub Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa die nächste große Gelegenheit. Ein Freistoß von rechts führte zu einem Kopfball, der jedoch knapp neben die rechte Stange ging. In der Schlussphase des Spiels nahm der ASK einen Doppeltausch vor, um frischen Wind in die Partie zu bringen.

Bis zum Ende blieb das Spiel hart umkämpft, doch es fielen keine weiteren Tore mehr. Der Schlusspfiff besiegelte das 2:2-Unentschieden, ein Ergebnis, das beide Teams nach einer spannenden und abwechslungsreichen Partie mitnehmen mussten.

2. Klasse Ost: K.neusiedl : Hundsheim - 2:2 (2:2)

33 Petrut-George Epure 2:2

22 Florian Kremser 2:1

5 Lukas Ankhelyi 1:1

4 Andreas Lunzer 1:0

