SC Haslau triumphiert in Schwadorf

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 21:29

Der Sportclub Haslau konnte sich in einem spannenden Aufeinandertreffen der 2. Klasse Ost gegen den Arbeitersportklub Schwadorf mit einem 2:0-Auswärtssieg durchsetzen. Beide Mannschaften starteten ambitioniert in die Partie, doch es waren die Gäste aus Haslau, die ihre Chancen effizienter nutzten und somit als verdiente Sieger vom Platz gingen. Zwei Tore in der ersten Halbzeit brachten die Entscheidung und ließen die Gastgeber mit leeren Händen dastehen.

Golian bringt Gäste in Front

Die Partie begann rasant, und schon nach neun Minuten hatten die Schwadorfer die erste große Chance des Spiels. Darko Mrkonjic traf mit einem kraftvollen Schuss nur den Pfosten, was die frühe Führung für Schwadorf verhinderte. Der Arbeitersportklub Schwadorf konnte aus diesem Schwung kein Kapital schlagen.

Stattdessen war es der SC Haslau, der in der 31. Minute den ersten Treffer des Abends erzielte. Ein perfekt getretener Eckstoß von der linken Seite fand den freistehenden Dominik Golian, der den Ball mit einem gezielten Kopfstoß über den Schwadorfer Torwart ins Netz beförderte. Dieser Treffer gab den Gästen deutlich Auftrieb und ließ die Schwadorfer Abwehr unsicher zurück.

Haslau erhöht vor der Halbzeitpause

Nur sieben Minuten später konnten die Haslauer erneut jubeln. Nach einem weiteren Eckstoß herrschte Chaos im Strafraum der Schwadorfer. Lukas Steurer nutzte die Verwirrung und setzte den Ball aus dem Getümmel heraus ins rechte untere Eck des Tores. Damit baute der SC die Führung auf 2:0 aus und verschaffte sich eine komfortable Position vor der Halbzeitpause.

Die Schwadorfer versuchten daraufhin, den Rückstand zu verkürzen, doch die Defensive der Gäste erwies sich als schwer zu überwinden. In der 41. Minute vereitelten Torwart Benjamin Rektor und die Torstange gemeinsam den Anschlusstreffer bei einem gefährlichen Freistoß der Schwadorfer. Mit dem Halbzeitpfiff stand es weiterhin 2:0 für den SC Haslau.

Schwadorfer Bemühungen bleiben unbelohnt

In der zweiten Halbzeit versuchte der ASK Schwadorf, das Spiel noch zu drehen. Die Gastgeber erhöhten den Druck und erspielten sich einige gute Möglichkeiten, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Die Haslauer verteidigten geschickt und ließen kaum noch gefährliche Aktionen zu. Die Zeit verstrich und die Schwadorfer Bemühungen blieben letztlich erfolglos.

Das Spiel endete nach einer dreiminütigen Nachspielzeit mit einem verdienten 2:0-Erfolg für den SC Haslau. Die Gäste konnten somit die ersten drei Punkte der neuen Saison einfahren, während der ASK Schwadorf die Heimniederlage erst einmal verdauen muss.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Norbert Ecker (33185 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Norbert Ecker mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.