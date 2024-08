SV Prellenkirchen schickt Margarethen/M. mit 14:1-Packung auf die Heimreise

Spielberichte

In einer einseitigen Partie der 2. Klasse Ost hat der SV Prellenkirchen den SC Margarethen/M. mit einem beeindruckenden 14:1 besiegt. Die Hausherren zeigten von Beginn an ihre Dominanz und ließen den Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Besonders hervorzuheben sind die mehrfachen Treffer von Thier, Patzschke und Hruby, die maßgeblich zum Erfolg der Prellenkirchner beitrugen.

Einseitige erste Halbzeit

Schon früh in der Partie wurde klar, dass der SV Prellenkirchen die Kontrolle übernehmen würde. Bereits in der 8. Minute erzielte Durica das 1:0 für die Gastgeber. Nur neun Minuten später erhöhte Engu auf 2:0. Die Prellenkirchner ließen nicht locker und Patzschke trug sich in der 21. Minute in die Torschützenliste ein, bevor Hruby in der 22. Minute auf 4:0 erhöhte.

In der 24. Minute wurde eine Trinkpause eingelegt, die jedoch nichts an der Dominanz des Sportvereins Prellenkirchen änderte. Engu schoss in der 35. Minute das 5:0, bevor Thier in der 40. Minute das halbe Dutzend vollmachte. Kurz vor der Halbzeitpause setzte Patzschke seinen zweiten Treffer zum 7:0, und Thier schoss in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 8:0. Damit ging der SV Prellenkirchen mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Prellenkirchen legt sechs Tore nach

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Prellenkirchen am Drücker. Patzschke machte in der 51. Minute seinen Dreierpack perfekt und erhöhte auf 9:0. In der 59. Minute traf er erneut zum 10:0, womit er eine überragende Leistung zeigte. Doch damit war der Torhunger der Gastgeber noch nicht gestillt. Durica schoss in der 71. Minute das 11:1.

Kurz zuvor durften sich die Gästen über den Ehrentreffer, den Muhammed Gümüser erzielte, freuen. Doch die Freude darüber währte nicht lange, denn Thier setzte seinen Trefferreigen fort, machte in der 73. Minute das Dutzend voll und traf in der 76. Minute zum 13:1. Den Schlusspunkt setzte Hruby in der 86. Minute mit dem Tor zum 14:1.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter betty0484 (1180 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter betty0484 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.