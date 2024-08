Spannender Auftakt: SV Hundsheim besiegt Stixneusiedl/Sarasdorf mit 3:2

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 16:26

Der SV Hundsheim startete erfolgreich in die neue Saison der 2. Klasse Ost (NÖ) mit einem knappen 3:2-Sieg gegen die Mannschaft von Stixneusiedl/Sarasdorf. In einem spannenden Spiel, vor gut 150 Zuschauern, konnte sich der Sportverein Hundsheim dank dem entscheidenden Tor von Filip Piroha durchsetzen. Die Zuschauer wurden mit einem intensiven Fußballspiel belohnt, das bis zur letzten Minute aufregend blieb.

Frühe Führung und Ausgleich

Schon in den ersten Minuten der Partie zeigten die Gastgeber ihre offensive Stärke. Nach einer ersten Chance in der Anfangsminute war es Florin-Vladut Pop, der in der 7. Minute einen Rückpass nachlief und die Heimischen dadurch in Führung brachte. Pop sprintete in eine Rückgabe und spitzelte den Ball am Gästetorhüter Tokic vorbei ins Netz. Die Hundsheimer schienen das Spiel zunächst im Griff zu haben, doch Stixneusiedl/Sarasdorf ließ sich nicht lange bitten und glich nur sieben Minuten später aus. In der 14. Minute gelang Stefan Müllner aus einem Gestocher im Strafraum heraus der Ausgleich.

In der 35. Minute war es erneut Florin-Vladut Pop, der einen Fehler der gegnerischen Abwehr ausnutzte und den Ball rechts am Torhüter vorbei einschob. Doch auch dieses Mal dauerte es nicht lange, bis die Gäste aus Stixneusiedl/Sarasdorf antworteten. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Jakub Hoffmann mit einem präzisen Weitschuss das 2:2, was den Halbzeitstand markierte.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause blieb das Spiel spannend und umkämpft. Der SV Hundsheim kam mit neuem Elan aus der Kabine und hatte durch Karim Amer und Pepe Epure Chancen, wieder in Führung zu gehen. Doch der Torhüter von Stixneusiedl/Sarasdorf, Tokic, zeigte mehrfach sein Können und verhinderte den Rückstand.

In der 77. Minute war es dann soweit: Filip Piroha erzielte das entscheidende Tor für den SV Hundsheim. Er enteilte der Abwehr und versenkte den Ball ins lange Eck.

Die Schlussminuten boten für beide Teams noch Abschlussmöglichkeiten. In der 86. Minute verfehlte ein Schuss der Gäste das rechte Eck, und kurz vor dem Abpfiff konnte Torhüter Tokic einen weiteren gefährlichen Angriff von Filip Piroha abwehren.

Mit dem Schlusspfiff nach 92 Minuten war der Auftaktsieg für den SV Hundsheim perfekt.

2. Klasse Ost: Hundsheim : Stixneusiedl/Sarasdorf - 3:2 (2:2)

77 Filip Piroha 3:2

41 Jakub Hoffmann 2:2

35 Florin-Vladut Pop 2:1

14 Stefan Müllner 1:1

7 Florin-Vladut Pop 1:0

