SV Hundsheim siegt auswärts mit 3:1 gegen den SV Prellenkirchen

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 16:24

Der SV Hundsheim hat sich vor etwa 250 Zuschauern mit 3:1 gegen den SV Prellenkirchen durchgesetzt. Die Gäste nutzten ihre Chancen effizient und konnten bereits in der ersten Halbzeit eine komfortable Führung aufbauen. Trotz dem Anschlusstreffer, der Prellenkirchner in der zweiten Hälfte blieb der Erfolg für den Sportverein Hundsheim ungefährdet.

Frühe Führung für die Gäste

Bereits in der 9. Minute konnten die Hundsheimer den ersten Treffer verzeichnen. Ein Freistoß von links wurde präzise in den Strafraum gebracht, wo Stanislav Ducar am höchsten stieg und den Ball mit einem Kopfball ins kurze Eck zur 1:0-Führung verwandelte. Der frühe Treffer brachte die Gäste in eine komfortable Ausgangsposition.

Der SV Prellenkirchen versuchte daraufhin, Druck aufzubauen, doch es waren erneut die Hundsheimer, die in der 21. Minute mit einem gefährlichen Angriff auf sich aufmerksam machten. Marian Timm zog von der Strafraumgrenze ab, doch der Torwart des SVP konnte den Schuss parieren.

Nach einer Trinkpause in der 26. Minute ging es munter weiter, und die Gäste hatten weiterhin die besseren Chancen. In der 43. Minute gelang ihnen schließlich der zweite Treffer. Ein schneller Konter führte dazu, dass Florin Pop alleine auf den Torwart zulief und den Ball auf den freistehenden Stanislav Ducar spielte, der problemlos zum 2:0 einschob.

Aufholjagd der Prellenkirchner bleibt erfolglos

Nach der Halbzeitpause kam der SV Prellenkirchen besser ins Spiel und setzte die Gäste zunehmend unter Druck. Der erste Abschluss in der zweiten Hälfte gelang ihnen in der 58. Minute, doch der Schuss ging über die Latte. In der 60. Minute versuchte es Sihelsky erneut, doch auch dieser Schuss verfehlte das Tor deutlich.

In der 68. Minute hatten die Prellenkirchner die nächste große Chance, als Milan Sihelsky einen Freistoß knapp über die Latte setzte. Doch erst in der 78. Minute konnten sie den Anschlusstreffer erzielen. Ein Foul von Patrick Wieser im Strafraum führte zu einem Elfmeter, den Francis Enguelle sicher zum 1:2 verwandelte.

Die Aufholjagd des SV Prellenkirchen schien in vollem Gange, doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und antworteten prompt. In der 85. Minute spielte Stanislav Ducar den Ball zu Florin Veresteanu, der den Ball ins rechte untere Eck schob und den alten Abstand von zwei Toren wiederherstellte.

In den letzten Minuten des Spiels versuchten die Heimischen nochmals alles, um das Spiel zu drehen, doch die Hundsheimer verteidigten geschickt und ließen keine weiteren Tore zu. Nach 92 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und der SV Hundsheim konnte einen verdienten 3:1-Auswärtssieg feiern.

Der SV Prellenkirchen zeigte zwar eine engagierte Leistung, musste sich aber der Effizienz und Abgeklärtheit des Sportvereins Hundsheim geschlagen geben. Die Gäste zeigten insbesondere in der ersten Halbzeit ihre Klasse und konnten durch eine solide Defensivleistung und guten Abschlüssen die drei Punkte mit nach Hause nehmen.

2. Klasse Ost: Pr.kirchen : Hundsheim - 1:3 (0:2)

83 Florin-Sebastian Veresteanu 1:3

76 Francis Enguelle 1:2

41 Stanislav Ducár 0:2

9 Stanislav Ducár 0:1

Details

