USC Wilfleinsdorf dominiert SC Margarethen/M. mit 10:0-Auswärtssieg

Spielberichte

Details Montag, 26. August 2024 19:11

Ein überragender Auftritt des USC Wilfleinsdorf führte, vor etwa 70 Zuschauern, zu einem eindrucksvollen 10:0-Auswärtssieg gegen den SC Margarethen/M. Der Sportclub Margarethen/M. hatte über die gesamte Spielzeit kaum eine Chance gegen die stark aufspielenden Gäste. Besonders Semir Kapic glänzte mit insgesamt vier Treffern. Bereits zur Halbzeit stand es 0:3, doch in der zweiten Hälfte drehten die Wilfleinsdorfer erst richtig auf und erzielten weitere sieben Tore.

Einseitige erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SC Margarethen/M. und dem USC Wilfleinsdorf begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 8. Minute setzte Semir Kapic ein erstes Zeichen und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Der Sportclub Margarethen/M. war sichtlich überfordert, während die Wilfleinsdorfer weiterhin druckvoll nach vorne spielten.

In der 29. Minute schlug erneut Semir Kapic zu und erhöhte auf 2:0. Der SC Margarethen/M. konnte dem hohen Tempo und der spielerischen Klasse des USC Wilfleinsdorf kaum etwas entgegensetzen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, war es dann Thomas Kostic, der zum 3:0 für die Gäste traf und damit schon frühzeitig für eine Vorentscheidung sorgte. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Torflut in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein unverändertes Bild. Die Wilfleinsdorfer dominierten weiterhin das Geschehen und ließen den Sportclub Margarethen/M. kaum Luft zum Atmen. In der 64. Minute konnte Florian Edler den vierten Treffer für die Gäste erzielen. Nur drei Minuten später, in der 67. Minute, markierte Semir Kapic sein drittes Tor und stellte auf 5:0.

Die Spieler des SC Margarethen/M. wirkten zunehmend überfordert, während der USC Wilfleinsdorf weiterhin hungrig auf Tore war. Florian Edler traf in der 73. Minute erneut und baute die Führung auf 6:0 aus. In der 77. Minute reihte sich auch Martin Bauer in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 7:0.

Doch damit nicht genug: In der 81. Minute war es wieder Semir Kapic, der zum 8:0 einnetzte und damit seinen vierten Treffer des Tages erzielte. Lukas Windholz erhöhte in der 82. Minute auf 9:0, bevor Ali Kemal Kaplanoglu in der 88. Minute den Endstand von 10:0 besiegelte. Kurz darauf hatte Dominic Hiller sogar die Chance, noch einen Elfmeter zu verwandeln, vergab jedoch diese Gelegenheit.

Nach 90 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel mit einem 10:0-Endstand zugunsten des USC Wilfleinsdorf. Der Sportclub Margarethen/M. muss sich nach dieser Niederlage schnell wieder aufrichten, während die Wilfleinsdorfer mit diesem Sieg ein deutliches Zeichen in der 2. Klasse Ost (NÖ) gesetzt haben.

2. Klasse Ost: Margarethen/M. : Wilfleinsdorf - 0:10 (0:3)

88 Ali Kemal Kaplanoglu 0:10

82 Lukas Windholz 0:9

81 Semir Kapic 0:8

77 Martin Bauer 0:7

73 Florian Edler 0:6

67 Semir Kapic 0:5

64 Florian Edler 0:4

40 Thomas Kostic 0:3

29 Semir Kapic 0:2

8 Semir Kapic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.