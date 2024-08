SV Hundsheim siegt dank Ankhelyi-Dreierpack gegen Margarethen/M.

Spielberichte

Im Duell in der 2. Klasse Ost zwischen dem SV Hundsheim und dem SC Margarethen/M. setzte sich der Sportverein Hundsheim mit 4:2 durch. Die Begegnung bot den Zuschauern ein wahres Torfestival und endete nach 93 Minuten mit einem wohlverdienten Sieg der Hundsheimer. Besonders beeindruckend war die Leistung von Lukas Ankhelyi, der maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Furioser Beginn

Das Spiel begann mit hoher Intensität und bereits nach wenigen Minuten zeigte sich, dass die Hundsheimer entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. Schon in der 3. Minute bot sich Lukas Ankhelyi die erste Chance, doch er verpasste den Stanglpass von Biese nur knapp. Der Sportverein Hundsheim drängte weiter und wurde in der 18. Minute belohnt, als Ankhelyi den Ball gegen die Laufrichtung des Torwarts ins rechte untere Eck schlenzte und das 1:0 erzielte.

Der SC Margarethen ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 35. Minute war es Mihammed Gümüser, der nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum zum 1:1 ausglich. Bis zur Halbzeit blieb das Spiel ausgeglichen, obwohl Hundsheim mehr vom Spiel hatte und sich weitere Chancen erarbeitete.

Ankhelyi schnürt Dreierpack

Die zweite Hälfte begann genauso wie die erste endete – mit einer Großchance für Lukas Ankhelyi, die jedoch ungenutzt blieb. Doch die Hundsheimer ließen nicht locker und erarbeiteten sich weiterhin gute Möglichkeiten. In der 63. Minute wurde Florin Veresteanu im Strafraum gefoult, und Ankhelyi verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:1.

Der SC Margarethen/M. versuchte nun, den Ausgleich zu erzwingen, doch es war erneut Lukas Ankhelyi, der in der 76. Minute mit einem fulminanten Freistoß aus 18 Metern ins Kreuzeck traf und auf 3:1 erhöhte. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und kamen in der 80. Minute durch einen ebenfalls sehenswerten Freistoß von Patrick Fitzek zum 3:2-Anschlusstreffer.

In den Schlussminuten überschlugen sich die Ereignisse. Eine scharfe Flanke von Filip Piroha schlenzte Bernhard Seyser in der 82. Minute unglücklich ins eigene Tor, wodurch der SV Hundsheim auf 4:2 erhöhte. In der 90. Minute hatte Lukas Ankhelyi noch eine weitere Großchance, als er im Konter nur die Latte traf. Schließlich endete das Spiel nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 4:2-Sieg für die Hundsheimer.

