ASV Petronell triumphiert in einem hitzigen Duell gegen USC Wilfleinsdorf

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 11:49

In der 3. Runde der 2. Klasse Ost (NÖ) trafen der USC Wilfleinsdorf und der ASV Petronell, vor etwa 100 Zuschauern, aufeinander. Nach einem torlosen Beginn gelang es dem ASV Petronell, in der zweiten Halbzeit das Spiel mit 3:1 für sich zu entscheiden. Das Match war geprägt von spannenden Torraumszenen, strittigen Schiedsrichterentscheidungen und drei roten Karten für die Gastgeber.

Erste Halbzeit: Chancen und rote Karte

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der 11. Minute hatte der USC Wilfleinsdorf eine gute Möglichkeit, doch Benjamin Skarits zeigte eine starke Parade. In der 28. Minute bewies der Torhüter des Arbeitersportvereins Petronell erneut sein Können und verhinderte eine weitere gefährliche Situation für die Gäste.

In der 38. Minute wurde Raffael Anderl wegen Beleidigung mit der roten Karte ausgeschlossen. Somit waren die Gastgeber nur noch mit 10 Mann am Spielfeld. Trotz der intensiven Bemühungen beider Mannschaften blieb es zur Halbzeit bei einem 0:0-Unentschieden.

Zweite Halbzeit: Tore und weitere Ausschlüsse

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für den USC Wilfleinsdorf, doch der Torhüter des ASV Petronell vereitelte erneut mehrere gute Chancen, darunter eine Parade in der 48. Minute. In der 54. Minute hatte der Union Sportclub Wilfleinsdorf Pech, als ein Schuss an die Latte ging.

Nur eine Minute später, in der 55. Minute, nutzte Mario Kopsa eine Gelegenheit für den ASV Petronell und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Wilfleinsdorfer reagierten jedoch prompt und erzielten in der 64. Minute durch Florian Edler den Ausgleich.

In der 73. Minute kam es zu einem dramatischen Wendepunkt im Spiel, als Dominic Hiller vom USC Wilfleinsdorf wegen Torraubs die Rote Karte sah. Kurz darauf wurde auch Trainer Michael Gaderer des USC Wilfleinsdorf mit Rot vom Platz gestellt. Den darauffolgenden Strafstoß verwertete Mario Kopsa.

Die Wilfleinsdorfer versuchten, trotz der Unterzahl, den Ausgleich zu erzwingen, doch der Torhüter des ASV Petronell hielt weiterhin stark. In der 84. Minute sorgte Razvan Pop mit seinem Treffer zum 3:1 für die endgültige Entscheidung zugunsten des Arbeitersportvereins Petronell.

Schlusspfiff und Fazit

Der ASV Petronell konnte somit die drei Punkte mit nach Hause nehmen und sich über einen hart erkämpften Sieg freuen.

Insgesamt bot das Spiel zwischen dem USC Wilfleinsdorf und dem ASV Petronell zahlreiche spannende Momente und intensive Zweikämpfe. Die Wilfleinsdorfer zeigten trotz der Niederlage eine kämpferische Leistung, wurden jedoch durch die Platzverweise entscheidend geschwächt.

2. Klasse Ost: Wilfleinsdorf : Petronell - 1:3 (0:0)

84 Razvan Pop 1:3

77 Mario Kopsa 1:2

64 Florian Edler 1:1

55 Mario Kopsa 0:1

Details

