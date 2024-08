SV Prellenkirchen dreht Spiel in Hof/L.

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Ost gelang es dem SV Prellenkirchen, einen frühen Rückstand gegen den SC Hof am Leithaberge zu drehen und letztendlich einen verdienten 3:1-Sieg einzufahren. Der Sportclub Hof am Leithaberge konnte in der ersten Halbzeit die Führung übernehmen, doch die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung in der zweiten Hälfte und entschieden die Partie für sich.

Hofer Blitzstart

Das Spiel begann rasant. Bereits in der 6. Minute konnten die Gastgeber durch Karl Skacel die frühe Führung erzielen. Ein spektakulärer Fallrückzieher brachte den SC Hof am Leithaberge mit 1:0 in Front. Die Zuschauer waren begeistert und die Gastgeber gingen mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Minuten.

In der 8. Minute folgte ein weiterer aufregender Moment, als Lukas Patzschke von den Prellenkirchnern nur den Pfosten traf. Das war eine verpasste Gelegenheit, die möglicherweise den Spielverlauf hätte ändern können. Nach einer kurzen Trinkpause in der 26. Minute blieb es bis zur Halbzeitpause bei der knappen Führung des SC Hof.

SV Prellenkirchen mit starker zweiter Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff kam der SV Prellenkirchen energisch aus der Kabine. Bereits in der 47. Minute erzielte Fabian Hruby den Ausgleich zum 1:1. Die Gäste zeigten deutlich, dass sie das Spiel noch nicht aufgegeben hatten und setzten den SC weiter unter Druck.

In der 60. Minute gelang es Adam Szalai, den SV Prellenkirchen mit einem weiteren Treffer in Führung zu bringen. Ein gut platzierter Schuss sorgte für das 1:2 und die Partie nahm eine entscheidende Wendung. Der SC Hof am Leithaberge versuchte, auf diesen Rückschlag zu reagieren, doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen wenig Chancen zu.

Eine Glanzparade von Patrik Kukla in der 67. Minute verhinderte den möglichen Ausgleich für den SC und zeigte die starke Abwehrleistung der Prellenkirchner. Nach einer weiteren Trinkpause blieb die Spannung im Spiel hoch.

In der 79. Minute machte Milan Sihelsky alles klar für die Gäste und erzielte das 1:3. Damit war der Widerstand des SC Hof endgültig gebrochen. Trotz aller Bemühungen konnte der Sportclub Hof am Leithaberge kein weiteres Tor erzielen.

Der Schlusspfiff ertönte nach 95 Minuten und besiegelte den 1:3-Endstand zugunsten des SV Prellenkirchen. Mit diesem beeindruckenden Comeback sicherten sich die Gäste drei wichtige Punkte.

