Torfestival in Rohrau: Stixneusiedl/Sarasdorf brilliert mit 5:2 gegen SC Rohrau/G.

Spielberichte

Details Montag, 02. September 2024 19:58

In einem mitreißenden Spiel der 2. Klasse Ost (NÖ) zwischen dem Sportclub Rohrau/Gerhaus und der SG Stixneusiedl/Sarasdorf setzte sich die Gastmannschaft mit einem beeindruckenden 5:2 durch. Die rund 100 Zuschauer sahen eine Partie voller Höhepunkte und Tore, bei der die Gäste früh die Weichen auf Sieg stellten und die Hausherren trotz eines tapferen Kampfes letztlich unterlagen.

Früher Doppelschlag für die Gäste

Das Spiel begann mit einer starken Anfangsphase der Gäste aus Sarasdorf. Bereits in der 10. Minute ging Stixneusiedl/Sarasdorf mit 1:0 in Führung. Nach einem präzisen tiefen Ball von Jakub Hoffmann war Thomas Landauer frei auf der rechten Seite und bediente den mitlaufenden Serhat Erol, der den Ball mühelos zum ersten Tor des Spiels einschob.

Die Gäste erhöhten den Druck und belohnten sich nur sechs Minuten später erneut. Ein chaotisches Gestochere im Strafraum des SC Rohrau/G. endete schließlich mit einem Tor von Jan Bruna, der nach einem Abpraller vom Torhüter den Ball knapp vor den Fingern des Keepers ins Netz schob. Somit stand es 2:0 für die Gäste und die Hausherren sahen sich früh in einer schwierigen Situation.

Die Lage verschärfte sich weiter für den SC Rohrau/G., als Bernhard Loidolt in der 26. Minute nach einer Grätsche von die Gelb-Rote Karte sah und sein Team fortan in Unterzahl spielen musste. Trotz dieser Widrigkeiten gelang es dem Sportclub Rohrau/Gerhaus, in der 37. Minute den Anschlusstreffer zu erzielen. Dino Cavkic nutzte ein Zuspiel aus dem Mittelfeld und traf per Direktabnahme ins lange Eck zum 1:2.

Stixneusiedl/Sarasdorf erhöht und macht den Sack zu

Doch die Gäste ließen sich durch das Gegentor nicht aus der Ruhe bringen und kamen nach der Halbzeit stark zurück. In der 53. Minute markierte Stefan Müllner das 3:1 für Stixneusiedl/Sarasdorf nach einem Eckball. Nur vier Minuten später legte Serhat Erol mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 4:1 nach, die endgültige Entscheidung!

Der SC Rohrau/G. kämpfte tapfer weiter, doch in der 65. Minute erhöhte Jakub Hoffmann nach einem souveränen Abschluss im Strafraum auf 5:1 für die Gäste. Ein unglückliches Eigentor von Yannik Ehn in der 66. Minute, das nach einem Durcheinander im eigenen Strafraum zustande kam, bescherte den Gastgebern noch einen zweiten Treffer und setzte den Schlusspunkt auf ein turbulentes Spiel.

Obwohl der Sportclub Rohrau/Gerhaus bis zum Ende versuchte, das Ergebnis zu korrigieren, blieb es beim verdienten 5:2-Sieg für Stixneusiedl/Sarasdorf. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Offensivleistung und nutzten ihre Chancen konsequent, während die Hausherren trotz mutiger Gegenwehr letztlich nicht genug entgegensetzen konnten.

2. Klasse Ost: Rohrau : Stixneusiedl/Sarasdorf - 2:5 (1:2)

66 Eigentor durch Yannik Ehn 2:5

65 Jakub Hoffmann 1:5

57 Serhat Erol 1:4

53 Stefan Müllner 1:3

37 Dino Cavkic 1:2

16 Jan Bruna 0:2

10 Serhat Erol 0:1

