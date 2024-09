ATSV Fischamend macht gegen Au/Leithagebirge halbes Dutzend voll

Spielberichte

In einer Partie der 2. Klasse Ost setzte sich der ATSV Fischamend deutlich mit 6:2 gegen den SC Au/Leithagebirge durch. Trotz eines frühen Rückstands zeigte der Arbeiter Turn- und Sportverein Fischamend eine beeindruckende Leistung und sicherte sich den Sieg. Besonders Sasa Pantic und Uros Ilic waren maßgeblich am Erfolg beteiligt.

Erster Durchgang mit ausgeglichenem Spiel

Gleich zu Beginn der Partie zeigte der ATSV Fischamend seine Ambitionen und erarbeitete sich in der 9. Minute die erste große Chance, doch der Gästetorwart Mirza Tursunovic parierte glänzend. In der 19. Minute gelang dann jedoch Au die überraschende Führung. Nach einem Fehlpass im Mittelfeld schalteten die Gäste schnell um und Milos Stankovic nutzte die Gelegenheit, um den Ball unter die Querlatte zu versenken.

Die Fischamender ließen sich davon nicht entmutigen und drängten auf den Ausgleich. In der 31. Minute erhielt der SC Au einen Rückschlag, als Ramazan Sert nach einem groben Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Dies eröffnete dem ATSV Fischamend mehr Räume. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Florian Chilla der Ausgleichstreffer. Nach einem scharfen Stanglpass konnte Torwart Tursunovic den Ball nur kurz abwehren, und Chilla nutzte die Gelegenheit, um den Ball ins Netz zu befördern.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann furios für die Fischamender. In der 54. Minute erzielte Sasa Pantic nach einem missglückten Eckball-Abwehrversuch von Tursunovic das 2:1. Nur sechs Minuten später erhöhte Marcel Prochaska auf 3:1, als er einen Stanglpass von rechts souverän am zweiten Pfosten einschob. Der SC Au/L. kam in der 64. Minute durch Milos Stankovic noch einmal auf 3:2 heran. Ein schnell abgespielter Freistoß führte dazu, dass der ATSV-Torwart den Ball nur kurz abwehren konnte, und Stankovic nutzte diese Gelegenheit eiskalt.

Doch die Antwort des ATSV Fischamend ließ nicht lange auf sich warten. Bereits eine Minute später stellte Sasa Pantic den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Fischamend dominierte weiterhin das Spielgeschehen und baute den Vorsprung in der 69. Minute durch Matej Trgovcevic auf 5:2 aus. Uros Ilic setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt, als er das 6:2 erzielte und damit den endgültigen Sieg für die Fischamender sicherte.

Kurz vor Spielende sorgte Konstantinos Maltezos für einen weiteren Aufreger, als er nach einem unnötigen Foul im Mittelfeld die Rote Karte sah. Doch das änderte nichts am Ausgang des Spiels, das der ATSV Fischamend mit 6:2 für sich entschied.

