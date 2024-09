SV Prellenkirchen feiert gegen punktelosen Nachzügler 4:1-Heimsieg

Spielberichte

Der SV Prellenkirchen konnte sich in der 4. Runde der 2. Klasse Ost gegen den SC Rohrau/Gerhaus mit einem deutlichen 4:1-Sieg durchsetzen. Von Beginn an dominierte der Sportverein Prellenkirchen das Spiel und zeigte sich vor allem vor dem gegnerischen Tor äußerst effizient. Die Gäste, die in dieser Saison noch auf den ersten Punktgewinn warten, konnten trotz zahlreicher Chancen und einem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer nicht mit dem Tempo der Hausherren mithalten.

Prellenkirchen startet furios

Das Spiel begann fulminant für die Prellenkirchner. Bereits in der ersten Spielminute gelang Milan Sihelsky der Führungstreffer zum 1:0. Ein früher Schock für die Gäste, die sich zunächst sammeln mussten. Doch schon in der 10. Minute schlug der Sportverein erneut zu. Marcel Thier erhöhte auf 2:0, womit die Hausherren ihren Vorsprung früh ausbauten.

In der Folge kam der SC besser ins Spiel und erarbeitete sich einige Chancen. Ein Konter der Gäste sorgte beinahe für den Anschlusstreffer, doch die Prellenkirchner Verteidigung konnte in letzter Sekunde klären. Auch in der 21. und 22. Minute zeigte sich der Sportclub gefährlich, doch der Anschluss wollte zunächst nicht gelingen. Schließlich war es in der 23. Minute Mario Sowa, der den verdienten Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte und die Hoffnungen der Gäste wieder aufleben ließ.

Die Prellenkirchner ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Trotz eines schönen Rohrauer Angriffs in der 32. Minute, bei dem Dino Cavkic den möglichen Ausgleich vergab, blieben die Hausherren konzentriert und verteidigten ihren knappen Vorsprung bis zur Halbzeitpause.

Strittiger Elfmeter bringt die Entscheidung

Auch nach dem Wiederanpfiff agierten die Gäste druckvoll. In der 47. Minute bot sich Sandro Donau eine große Chance zum Ausgleich, doch auch diese Gelegenheit blieb ungenutzt. Die Prellenkirchner Verteidigung zeigte sich stabil und ließ wenig zu. Die entscheidende Szene des Spiels folgte in der 61. Minute, als Milan Sihelsky zunächst im Abseits stand und dann eine umstrittene Schwalbe im Strafraum hinlegte. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, sehr zum Unmut der Gäste. Francis Enguelle trat an und verwandelte sicher zum 3:1 für den Sportverein Prellenkirchen.

Der SC Rohrau/Gerhaus zeigte sich weiterhin kämpferisch und hatte durch Mario Sowa erneut eine Riesenchance zum Anschlusstreffer, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. In der Schlussphase des Spiels war es erneut Milan Sihelsky, der in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte und zum 4:1-Endstand traf.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Norbert Ecker (33775 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Norbert Ecker mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.