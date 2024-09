Torreiche Begegnung: Stixneusiedl/Sarasdorf deklassiert ASK Schwadorf

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 14:08

In einem torreichen Spiel setzte sich der Stixneusiedl/Sarasdorf am Ende klar mit 5:1 gegen den Arbeitersportklub Schwadorf durch. Die Partie in der 2. Klasse Ost (NÖ) bot den etwa 70 Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und Tore. Die Hausherren dominierten dabei über weite Strecken und ließen den Gästen kaum eine Chance.

Führung durch Gudelj und Erol

Bereits in der ersten Hälfte zeigte der Sarasdorfer SC seine Ambitionen auf einen Sieg. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gelang es ihnen in der 36. Minute, den Führungstreffer zu erzielen. Nach einem Eckball verschätzte sich der Schwadorfer Keeper Gerbrich, was Alexander Gudelj nutzte. Dieses Tor gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb.

Die letzte Phase der ersten Halbzeit gehörte klar dem Stixneusiedl/Sarasdorf. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhten sie auf 2:0. Ein präziser Tiefenpass von Jakub Hoffmann auf Landauf führte zu einer brenzligen Situation im Strafraum der Gäste. Schwadorfs Torhüter Gerbrich konnte im Eins-gegen-Eins zunächst parieren, jedoch ließ er den Ball in die Mitte abprallen. Serhat Erol nutzte die fehlende Defensivarbeit der Schwadorfer aus, nahm den Ball herunter und schob gekonnt ein. Ein wichtiges Tor direkt vor der Halbzeitpause.

Überlegenheit der Sarasdorfer in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel machte der Stixneusiedl/Sarasdorf dort weiter, wo er aufgehört hatte. In der 57. Minute erzielte Jan Bruna per Weitschuss das 3:0. Dieser Treffer nahm den Gästen endgültig den Wind aus den Segeln. Nur drei Minuten später erhöhte Jakub Hoffmann nach einem Eckball per Direktabnahme aus fünf Metern auf 4:0.

ASK Schwadorf versuchte in der Folgezeit, den Rückstand zu verkürzen. In der 65. Minute hatten sie zwei gute Aktionen, die jedoch von der Defensive des Sarasdorfer SC entschärft wurden.

In der 76. Minute gelang den Gästen dann doch noch ein Treffer. Dragan Radosavljevic nutzte eine Nachlässigkeit in der Abwehr des Stixneusiedl/Sarasdorf und erzielte mit einem perfekten Schuss ins Kreuzeck das 4:1. Dieses Tor war jedoch nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut Jakub Hoffmann, der in der 88. Minute zum zweiten Mal traf. Mit einem weiteren präzisen Schuss besiegelte er den 5:1-Endstand. Die Schwadorfer konnten dem nichts mehr entgegensetzen, und so endete die Partie nach 94 Minuten Spielzeit mit einem klaren Sieg für den Stixneusiedl/Sarasdorf.

Die Hausherren zeigten eine beeindruckende Leistung und festigten ihre Position in der 2. Klasse Ost (NÖ). Die Gäste aus Schwadorf hingegen müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage wieder aufrappeln und an ihren Schwächen arbeiten.

2. Klasse Ost: Stixneusiedl/Sarasdorf : Schwadorf - 5:1 (2:0)

88 Jakub Hoffmann 5:1

76 Dragan Radosavljevic 4:1

60 Jakub Hoffmann 4:0

57 Jan Bruna 3:0

45 Serhat Erol 2:0

36 Alexander Gudelj 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.