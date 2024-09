Kapic-Dreierpack! USC Wilfleinsdorf feiert in Haslau 5:0-Kantersieg

Spielberichte

Der USC Wilfleinsdorf zeigte in der 2. Klasse Ost eine beeindruckende Leistung und besiegte den SC Haslau auswärts mit 5:0. Die Partie begann zunächst ruhig, aber die Gäste fanden schnell ihren Rhythmus und dominierten das Spielgeschehen. Der Sportclub Haslau konnte dem druckvollen Spiel der Gäste wenig entgegensetzen und musste letztlich eine deutliche Niederlage hinnehmen. Die Torschützen Semir Kapic und Patrick Minar führten die Wilfleinsdorfer zum Kantersieg.

Gäste mit klarer 2:0-Führung

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften, ohne große Chancen in den ersten Minuten. Doch in der 28. Minute erzielte Semir Kapic das erste Tor des Spiels für den USC. Kapic nutzte einen Moment der Unaufmerksamkeit von SC-Goalie Benjamin Rektor, der zu weit vor dem Tor stand, und überwand den Schlussmann mit einem gekonnten Heber zur 1:0-Führung.

Kurz vor der Halbzeit schlug Wilfleinsdorf erneut zu. In der 44. Minute traf Thomas Kostic nach einem schnellen Zuspiel eiskalt ins Netz, und der USC erhöhte auf 2:0. Die Haslauer versuchten, noch vor der Pause zu kontern, aber die Gästeabwehr blieb standhaft, und so ging es mit dem Zwei-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Wilfleinsdorfer Dominanz in der zweiten Hälfte

Der USC Wilfleinsdorf begann die zweite Halbzeit genauso druckvoll wie die erste. In der 59. Minute war es erneut Semir Kapic, der nach einem hohen Ball, der die Abwehr der Haslauer aushebelte, unbedrängt zum 3:0 erhöhen konnte. Kapic war in diesem Spiel ein ständiger Gefahrenherd für die heimische Verteidigung und zeigte seine Qualitäten eindrucksvoll.

In der 72. Minute gelang Patrick Minar ein sehenswerter Treffer. Aus rund 40 Metern überwand er Goalie Rektor, der erneut zu weit vor seinem Tor stand. Damit erhöhte Minar auf 4:0 für die Wilfleinsdorfer. Der SC Haslau schien sich zu diesem Zeitpunkt bereits aufgegeben zu haben.

In der 74. Minute machte Semir Kapic mit seinem dritten Tor des Tages das 5:0 perfekt. Trotz des deutlichen Rückstands kämpften die Haslauer weiter, doch die Hausherren konnten keinen Ehrentreffer erzielen. In den letzten Minuten des Spiels verteidigten die Wilfleinsdorfer ihren Vorsprung souverän und ließen keine weiteren Chancen zu.

Schlussendlich endete das Spiel mit einem klaren 5:0-Sieg für den USC Wilfleinsdorf. Die Gäste dominierten das Spielgeschehen über weite Strecken und nutzten ihre Chancen effizient, während der SC Haslau sich trotz einiger guter Ansätze nicht durchsetzen konnte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Norbert Ecker (33855 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Norbert Ecker mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.