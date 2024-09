Bruna-Hattrick binnen sechs Minuten! SG Stixneusiedl/Sarasdorf schießt Hainburg mit 8:0 vom Platz

Spielberichte

Ein Torfestival der besonderen Art erlebten die Zuschauer in der 2. Klasse Ost in der Begegnung zwischen der SG Stixneusiedl/Sarasdorf und dem FK Quick Logistics Hainburg. Die Heimmannschaft dominierte von Beginn an und ließ den Gästen keine Chance. Am Ende stand ein beeindruckendes 8:0 für die Sarasdorfer auf der Anzeigetafel. Besonders Jan Bruna und Christoph Ackermann konnten sich als herausragende Spieler in Szene setzen und trugen maßgeblich zum Kantersieg bei.

Lupenreiner Bruna-Hattrick in der Anfangsphase

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der sechsten Minute konnte Jan Bruna das erste Tor für die SG erzielen. In einer turbulenten Szene im Strafraum der Hainburger behielt er die Übersicht und stocherte den Ball samt Keeper ins Tor. Nur vier Minuten später legte Bruna nach: In der 10. Minute drehte sich Bruna geschickt um die eigene Achse und traf per Spitz ins lange Eck zum 2:0.

Die Heimmannschaft ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen und setzte die Abwehr der Hainburger weiter unter Druck. In der 12. Minute folgte der lupenreine Hattrick für Bruna, der den Ball selbstbewusst über Gästegoalie Lukas Parajka lupfte und sein Glück kaum fassen konnte. Die SG Stixneusiedl/Sarasdorf führte nun mit 3:0 und das Spiel schien frühzeitig entschieden.

Ein Tor nach dem anderen

In der 16. Minute erhöhte Erik Suja auf 4:0. Eine präzise Flanke von der Seite fand Suja, der den Ball per Dropkick halbhoch neben die Stange setzte. Die Defensive des FK Hainburg war völlig überfordert und konnte dem Offensivdrang der Sarasdorfer nichts entgegensetzen. Kurz vor der Halbzeit zeigte Innenverteidiger Stefen Müllner seine Kopfballstärke und nickte nach einem Eckball zum 5:0 ein. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit blieb das Bild unverändert. Die Heimmannschaft agierte weiterhin druckvoll und belohnte sich in der 55. Minute erneut. Christoph Ackermann nutzte die Unordnung in der Hainburger Abwehr nach einem Eckball und schoss den Ball zum 6:0 ins Netz. Ein weiteres Tor folgte in der 69. Minute, als Niklas Jilek nach einer feinen Kombination vor Torwart Parajka auftauchte und sicher einschob.

Hoffmann setzt Schlusspunkt

In der 75. Minute wurde ein weiterer Treffer von Jakub Hoffmann wegen Abseits zurückgepfiffen, doch nur wenige Minuten später gelang Hoffmann nach einer schönen Doppelpasskombination mit Jilek das reguläre 8:0. Hoffmann setzte den Ball flach ins Eck und besiegelte damit den Kantersieg der SG Stixneusiedl/Sarasdorf.

Am Ende stand ein klares 8:0 auf der Anzeigetafel. Die Heimmannschaft feierte den dritten Saisonsieg und zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Der FK Hainburg hingegen hatte an diesem Tag keine Mittel, um den Angriffen der Sarasdorfer standzuhalten.

