USC Wilfleinsdorf feiert gegen Edelstal dritten Saisonsieg

Spielberichte

In einem Nachholspiel zur fünften Runde der 2. Klasse Ost setzte sich der USC Wilfleinsdorf deutlich mit 4:1 gegen den SC Edelstal durch. Nach einem frühen Rückstand drehten die Hausherren das Spiel und zeigten vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung. Besonders Thomas Kostic und Semir Kapic stachen hervor und trugen maßgeblich zum Erfolg des Union Sportclub Wilfleinsdorf bei.

Edelstal mit Blitzstart - Hausherren drehen Spiel

Das Spiel begann für die Edelstaler optimal, als Nico Glock in der 2. Minute nach einem schnellen Angriff über die linke Seite einen Stanglpass von Lukas Krisztin zum 0:1 vollendete. Die Wilfleinsdorfer ließen sich jedoch nicht lange bitten und antworteten postwendend. Nur vier Minuten später nutzte Martin Bauer einen schweren Fehler in der Gästeabwehr und traf flach ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich.

Die Hausherren setzten danach ihren Druck fort. In der 13. Minute verfehlte ein schöner Angriff der Wilfleinsdorfer knapp das Tor, und auch in der Folge ließen sie einige Chancen ungenutzt. Besonders in der 32. Minute, als Semir Kapic alleine vor Goalie Peter Jurcik auftauchte, aber einen Meter drüber schoss.

Dennoch belohnten sich die Gastgeber noch vor der Halbzeitpause. In der 40. Minute setzte sich Semir Kapic nach einem sehenswerten Dribbling durch die Abwehr der Gäste durch und schoss aus spitzem Winkel unter die Latte zum 2:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Starke zweite Halbzeit des USC Wilfleinsdorf

Die Wilfleinsdorfer kamen mit viel Schwung aus der Kabine und drängten auf die Vorentscheidung. In der 53. Minute verzeichneten die Heimischen die ersten guten Chancen in der zweiten Hälfte, doch die Abschlüsse gingen knapp am Tor vorbei. Doch zehn Minuten später zeigte sich die Klasse von Thomas Kostic, als er nach einem Zuspiel von Semir Kapic ins rechte Eck vollendete und auf 3:1 erhöhte.

Die Edelstaler versuchten, ins Spiel zurückzufinden und hatten in der 72. Minute durch Lukas Garaj eine gute Gelegenheit, doch sein Schuss prallte nur an die Stange. In der 82. Minute hatten die Gäste erneut eine Top-Chance, die jedoch von Goalie Andreas Brandstetter vereitelt wurde.

Nur eine Minute später fiel die Entscheidung, als Thomas Kostic im Strafraum gefoult wurde und Schiedsrichter Dulda auf den Punkt zeigte. Raffael Anderl trat an und verwandelte sicher zum 4:1-Endstand. Kurz vor Schluss hatte Kapic einen weiteren Treffer am Fuß, doch dieser wurde wegen Abseits nicht anerkannt. In der Nachspielzeit vergab der Sportclub Edelstal noch eine große Möglichkeit, wodurch das Spiel mit einem verdienten 4:1-Sieg für den USC Wilfleinsdorf endete.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Norbert Ecker (34005 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Norbert Ecker mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.