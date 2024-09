ATSV Fischamend deklassiert ASV Petronell mit 5:0

Spielberichte

Der ATSV Fischamend triumphierte, vor gut 160 Zuschauern, mit einem deutlichen 5:0-Sieg über den ASV Petronell in der 7. Runde der 2. Klasse Ost (NÖ). Die Gäste zeigten von Beginn an eine starke Leistung und ließen dem Arbeitersportverein Petronell kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit lagen die Fischamender mit 3:0 vorne und setzten ihren dominanten Auftritt in der zweiten Halbzeit fort.

Vorentscheidung in 1. Halbzeit

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor der Gäste aus Fischamend. Bereits in der 10. Minute erzielte Uros Ilic das 0:1 und setzte damit den ersten Akzent für den ATSV Fischamend. Die Defensive des ASV Petronell konnte diesem frühen Druck nicht standhalten, was sich im weiteren Verlauf des Spiels zeigen sollte.

In der 26. Minute erhöhte Hisham El Khouli auf 0:2 für die Fischamender. Der Arbeitersportverein Petronell versuchte, sich gegen die aufspielenden Gäste zu wehren, hatte jedoch Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und eigene Chancen zu kreieren.

Kurz vor der Halbzeitpause machte Luciano Pizzonia in der 36. Minute das 0:3 perfekt. Damit ging der ATSV Fischamend mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause, während der ASV Petronell vor der Herausforderung stand, das Spiel in der zweiten Hälfte zu drehen.

Fischamend bleibt auch in der zweiten Halbzeit fokussiert

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte der ATSV Fischamend seine Überlegenheit. Nikola Brzic erhöhte in der 61. Minute auf 0:4 und ließ damit keinen Zweifel mehr an der Überlegenheit der Gäste. Der ASV Petronell schaffte es nicht, entscheidend dagegenzuhalten, und musste weiterhin die Angriffe der Fischamender abwehren.

In der 67. Minute setzte Florian Chilla den Schlusspunkt und erzielte das 0:5. Damit war der deutliche Sieg der Gäste besiegelt. Trotz einiger Bemühungen des Arbeitersportvereins Petronell, wenigstens einen Ehrentreffer zu erzielen, blieben sie am Ende torlos.

Der ATSV Fischamend zeigte eine beeindruckende Leistung und sicherte sich mit dem klaren 5:0-Sieg drei wichtige Punkte. Der ASV Petronell hingegen muss nach dieser Niederlage seine Defensive stabilisieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder zu punkten.

Das Spiel endete mit einem eindeutigen Sieg für den ATSV Fischamend. Die Gäste zeigten eine starke Offensivleistung und waren in allen Belangen überlegen, während der ASV Petronell zuhause kaum Mittel fand, das Spiel offen zu gestalten.

2. Klasse Ost: Petronell : Fischamend - 0:5 (0:3)

67 Florian Chilla 0:5

61 Nikola Brzic 0:4

36 Luciano Pizzonia 0:3

26 Hisham El Khouli 0:2

10 Uros Ilic 0:1

