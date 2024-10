SV Hundsheim mich hauchdünnem Sieg gegen Hainburg

Spielberichte

Samstag, 05. Oktober 2024

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Ost triumphierte der SV Hundsheim mit einem knappen 2:1-Sieg über den FK Hainburg. In der ersten Halbzeit fielen keine Tore, doch das Match gewann in der zweiten Hälfte an Fahrt. Lukas Ankhelyi und Marian Timm erzielten die entscheidenden Tore für die Hundsheimer, während Alexander Hieronymus Frank für die Gäste traf. Ein Last-Minute-Spurt der Hainburger blieb erfolglos, und Hundsheim sicherte sich trotz einer Gelb-Roten Karte in der Schlussminute den Sieg.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Bereits in den ersten Minuten entwickelte sich ein schnelles Spiel, in dem beide Mannschaften Chancen erarbeiteten. Der FK Hainburg begann aggressiv und setzte den SV Hundsheim unter Druck, der sich erst allmählich ins Spiel kämpfte. In der 18. Minute führte eine Kombination von Florin Veresteanu und Marian Timm zu einer Ecke für die Hundsheimer, die jedoch nichts einbrachte. Karim Amer versuchte es in der 26. Minute aus der Distanz, doch der Hainburger Torwart Lukas Parajka parierte souverän.

Dominic Schmid von den Hainburgern traf in der 35. Minute mit einem starken Schuss die Latte, während Filip Piroha und Lukas Ankhelyi für Hundsheim kurz vor der Pause eine gute Gelegenheit ungenutzt ließen. Trotz der zahlreichen Chancen auf beiden Seiten blieb es zur Halbzeit torlos.

Spannende zweite Hälfte

Nach der Pause legten die Hundsheimer entschlossen los und suchten sofort den Weg zum Tor. In der 56. Minute war es schließlich Lukas Ankhelyi, der den Führungstreffer für den SV erzielte. Nach einem langen Ball von Florin Pop setzte sich Ankhelyi durch und verwandelte den Abpraller nach einer Parade von Parajka.

Der FK Hainburg reagierte prompt und glich in der 70. Minute durch Alexander Hieronymus Frank aus. Ein Weitschuss von halbrechts landete unhaltbar im linken Kreuzeck des Hundsheimer Tors. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange, denn nur vier Minuten später stellte Marian Timm die Führung für die Hundsheimer wieder her. Mit einem eleganten Schlenzer ins rechte Kreuzeck ließ er dem Hainburger Torhüter keine Chance.

In der Schlussphase warf Hainburg alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. In der 86. Minute verpasste Roland Kovacs eine Flanke von links nur knapp, und Filip Piroha traf in der 89. Minute für den SV Hundsheim die Stange. Trotz der Dramatik in den letzten Minuten und einer Gelb-Roten Karte für Karim Amer in der 90. Minute konnte der SV Hundsheim den Vorsprung über die Zeit retten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Norbert Ecker (34215 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Norbert Ecker mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

