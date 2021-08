4:4 gegen Stixneusiedl/G.: Hundsheim wacht erst nach 0:3-Rückstand auf

Details Samstag, 21. August 2021 08:40

2. Klasse Ost: Der SV Stixneusiedl/Gallbrunn hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 4:4 mit lediglich einem begnügen. Etwa 120 Zuschauer sahen eine packende und torreiche Partie, die am Ende doch keinen Sieger kannte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Alexander Gudelj markierte in der zweiten Minute per Kopf die 0:1-Führung für Stixneusiedl/Gallbrunn. Bereits in der zwölften Minute erhöhten die Gäste den Vorsprung durch Juray Török auf 0:2. Jakub Hoffmann schraubte das Ergebnis in der 13. Minute mit dem 3:0 für den SV Stixneusiedl in die Höhe. Doch dann wachten die Gastgeber endlich auf. Zunächst scheiterte man zweimal an der Chancenverwertung. Lukas Ankhelyi schoss die Kugel dann aber doch zum 1:3 für den SV Hundsheim über die Linie (31.). Lubomir Gogolak war es, der in der 33. Minute das Spielgerät im Tor von Stixneusiedl unterbrachte und schnell zum 2:3 nachlegte. Wieder nur drei Minuten später jubelten die Heimischen über den 3:3-Ausgleich durch Marian Kopca, nachdem ein Freistoß schnell ausgeführt wurde. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Spannung bis zum Schluss

In der 50. Minute gab es Elfer-Alarm im Gäste-Strafraum, doch die Pfeife von Schiedsrichter Franz Anzböck blieb stumm. David Packa versenkte den Ball in der 59. Minute aus der Distanz dann doch im Netz von Hundsheim und brachte Stixneusiedl wieder in Führung. In der 79. Minute sicherte Lubomir Gogolak seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 4:4 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letztlich gingen der SV Hundsheim und der SV Stixneusiedl/Gallbrunn mit jeweils einem Punkt auseinander.

Hundsheim macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang zwei. Die Heimmannschaft ist mit vier Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

4 Punkte – so lautet die Bilanz des SV Stixneusiedl nach zwei Spieltagen. Im Klassement steht man noch auf Rang eins.

2. Klasse Ost: SV Hundsheim – SV Stixneusiedl/Gallbrunn, 4:4 (3:3)

2 Alexander Gudelj 0:1

12 Juray Toeroek 0:2

13 Jakub Hoffmann 0:3

31 Lukas Ankhelyi 1:3

33 Lubomir Gogolak 2:3

37 Marian Kopca 3:3

59 David Packa 3:4

79 Lubomir Gogolak 4:4

