SV Stixneusiedl filetiert Margarethen/M.

Details Montag, 11. Oktober 2021 03:07

2. Klasse Ost: Der SV Stixneusiedl/Gallbrunn fertigte den SC Margarethen/M. am Sonntag vor rund 30 Fans nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Der SV Stixneusiedl war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Jakub Hoffmann brachte den Gast in der fünften Spielminute in Führung. Stixneusiedls Juray Török führte schließlich per Strafstoß das 2:0 herbei (18.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Hoffman trifft doppelt

Für das 3:0 des SV Stixneusiedl/Gallbrunn sorgte Hoffmann, der in Minute 65 zur Stelle war. Mirko Tokic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den SV Stixneusiedl (75.). Dusan Racz besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Stixneusiedl (86.). Der SV Stixneusiedl/Gallbrunn überrannte Margarethen/M. förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Der SC Margarethen/M. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen den SV Stixneusiedl steht Margarethen/M. mit dem Rücken zur Wand. Die formschwache Abwehr, die bis dato 33 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SC Margarethen/M. in dieser Saison. Der SC Margarethen/M. verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Durch den Erfolg rückte Stixneusiedl auf die fünfte Position der 2. Klasse Ost vor. Die Saisonbilanz des SV Stixneusiedl/Gallbrunn sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und drei Unentschieden büßte der SV Stixneusiedl lediglich eine Niederlage ein. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Stixneusiedl in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Margarethen/M. tritt am kommenden Sonntag beim USC Wilfleinsdorf an, der SV Stixneusiedl/Gallbrunn empfängt am selben Tag den SC Rohrau/Gerhaus.

2. Klasse Ost: SC Margarethen/M. – SV Stixneusiedl/Gallbrunn, 0:5 (0:2)

5 Jakub Hoffmann 0:1

18 Juray Toeroek 0:2

65 Jakub Hoffmann 0:3

75 Mirko Tokic 0:4

86 Dusan Racz 0:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!