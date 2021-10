Edelstal bleibt Schlusslicht: Heimniederlage gegen Höflein

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:48

2. Klasse Ost: Höflein setzte sich standesgemäß gegen den SC Edelstal mit 5:2 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SC Höflein kassierte Edelstal vor rund 50 Fans eine deutliche Niederlage.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Höflein bereits in Front. Florian Huber markierte in der dritten Minute per Freistoß die Führung. In der 34. Minute brachte Lukas Garaj den Ball im Netz des Gasts unter. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Doppelpack von Zwickelstorfer

Patrick Zwickelstorfer stellte die Weichen für den SC Höflein auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zwei schnelle Treffer von Michael Jahn (75.) und Hasan Tuncel (77.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von Höflein. Jan Juska schoss die Kugel zum 2:4 für den SC Edelstal über die Linie (78.). Zwickelstorfer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC Höflein (89.). Am Ende punktete Höflein dreifach bei Edelstal.

Der SC Edelstal besetzt mit einem Punkt einen letzten Platz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Heimteams ist deutlich zu hoch. 41 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Ost fing sich bislang mehr Tore ein.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SC Höflein auf den siebten Rang kletterte. In dieser Saison sammelte Höflein bisher fünf Siege und kassierte fünf Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der SC Höflein so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Die Defensivleistung von Edelstal lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Höflein offenbarte der SC Edelstal eklatante Mängel und stellte somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Während Edelstal am kommenden Samstag den SV Hundsheim empfängt, bekommt es der SC Höflein am selben Tag mit dem Sarasdorf/T. SC zu tun.

2. Klasse Ost: SC Edelstal – SC Höflein, 2:5 (1:1)

3 Florian Huber 0:1

34 Lukas Garaj 1:1

52 Patrick Zwickelstorfer 1:2

75 Michael Jahn 1:3

77 Hasan Tuncel 1:4

78 Jan Juska 2:4

89 Patrick Zwickelstorfer 2:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!