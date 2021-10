SV Stixneusiedl setzt Erfolgsserie auch gegen Rohrau/G. fort

Details Montag, 18. Oktober 2021 02:51

2. Klasse Ost: Der SV Stixneusiedl/Gallbrunn setzte sich vor rund 80 Zuschauern standesgemäß gegen den SC Rohrau/Gerhaus mit 6:2 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SV Stixneusiedl kassierte der SC Rohrau/G. eine deutliche Niederlage.

Stixneusiedl ging in der 14. Minute durch Juray Török in Führung. David Packa schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (20.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Zwei Tore in den Schlussminuten als Kosmetik

Doppelpack für den SV Stixneusiedl/Gallbrunn: Nach seinem zweiten Tor (47.) markierte Packa wenig später seinen dritten Treffer (53.). Dem SV Stixneusiedl gelang in der 79. Spielminute der fünften Tagestreffer. Stixneusiedl schraubte das Ergebnis in der 86. Minute mit dem 6:0 in die Höhe. Mit zwei schnellen Treffern von Martin Breitwieser (89., EM) und Arijan Sulimani (93.) machte Rohrau deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Insgesamt reklamierte der SV Stixneusiedl/Gallbrunn gegen die Gäste einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Durch die drei Punkte verbesserte sich der SV Stixneusiedl im Tableau auf die vierte Position. Stixneusiedl weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Stixneusiedl/Gallbrunn zu besiegen.

Der SC Rohrau/Gerhaus holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Trotz der Schlappe behält der SC Rohrau/G. den neunten Tabellenplatz bei. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Rohrau liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 35 Gegentreffer fing. Der SC Rohrau/Gerhaus verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SC Rohrau/G. die dritte Pleite am Stück.

Der SV Stixneusiedl stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) beim SC Au/L. vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Rohrau den USC Wilfleinsdorf.

2. Klasse Ost: SV Stixneusiedl/Gallbrunn – SC Rohrau/Gerhaus, 6:2 (2:0)

14 Juray Toeroek 1:0

20 David Packa 2:0

47 David Packa 3:0

53 David Packa 4:0

79 Juray Toeroek 5:0

86 Andreas Moerk 6:0

89 Martin Breitwieser 6:1

93 Arijan Sulimani 6:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!